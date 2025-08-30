Өзгөн-Мырзаке-Кара-Кулжа жолу пайдаланууга берилди

Президент Жапаров 29-30-августтагы иш сапарында Өзгөн-Мырзаке-Кара-Кулжа жолунун ачылышына катышып, Жалал-Абаддагы Кембриж программасы боюнча окуткан мектепти көрдү.
Өзгөн-Мырзаке-Кара-Кулжа жолунун жалпы узундугу 34 чакырымды түзөт. Жолду куруунун алкагында жарыктандыруу, тротуар жана суу өткөрүүчү түтүктөрү орнотулган. Жолдун беш чакырымы экинчи категориядагы төрт тилкелүү жол, калганы эки тилкелүү болуп жасалды. Бул унаа жол соңку 50 жылдан бери жаңыртылбай, убактылуу гана оңдоп-түзөө иштери жасалып келгени айтылды.
"Жолдордун инфратүзүмүн жакшыртуу максатында "Өлкөнү турукташтыруу" фондунан Ош-Баткен-Раззаков жолунун Ноокат-Кызыл-Кыя бөлүгүнө жана Өзгөн-Мырзаке-Кара-Кулжа жолуна кошумча 4 млрд сом бөлүп берүү чечими кабыл алынган. Жыйынтыгында, Өзгөн-Мырзаке-Кара-Кулжа жолу бүгүн колдонууга берилди", - деди жолдун ачылышында сүйлөп жатып Садыр Жапаров.
Жапаров 30-август күнү ошондой эле Жалал-Абад шаарындагы Кембриж программасы боюнча окуткан мектебинин ишин көрүп чыкты.
Бул Жалал-Абад шаарындагы 670 окуучуга ылайыкташкан заманбап эл аралык билим берүү борбору. Анда роботтехника, илимий лабораториялар, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жаатындагы долбоорлор, карапа жасоо, аспаптык музыка, футбол, баскетбол жана социалдык долбоорлорду кошо алганда, ийримдердин жана секциялардын көп түрү бар.
Мектепте чет тилде сабак өтүү мүмкүнчүлүгү бар окутуучулар курамы иштей турганы да айтылды. Президент Садыр Жапаров жаңы окуу жайдын шарттарын көрүп чыкты.
Аталган мектеп ушул жылы ачылган. Анда 300 окуучу, 60 окутуучу бар. (KS)
