Кытайда кармалган казак жаранынын жакындары бийликке кайрылды

Бир ай мурда Кытайда кармалган этностук казак Алимнур Турганбайдын үй-бүлөсү 29-августта Алматынын акимчилигинин алдына келип, Казакстандын бийлигин аны мекенине кайтарууга чакырышты.
Кызы Риза Алимнур: «Алимнур Турганбайга боштондук!» - деп кыйкырып, атасынын портретин көтөрүп турду.
«Атам жалган жалаа менен 38 күндөн бери Кытайда темир тор артында жатат. Бул мезгилде биз андан бир да маалымат алган жокпуз. Бизге кош жарандык тууралуу жалган айып тууралуу гана айтышты. Биз ага макул эмеспиз. Алимнур Турганбайды үйүнө кайтарууну өтүнөбүз. Аны бейкүнөө эле камап коюшту, ал Казакстандын жараны», — деди кызы.
Акимчиликтин кызматкерлери жана полициячылар Риза Алимнурга тынч жыйындарды өткөрүү тартибин бузуп жатканын, жоопко тартылышы ыктымал экенин эскертишти.
Акция тартылган видеодо акимчиликтин өкүлдөрү Ризага плакатын жыйнап, имаратка кирүүгө чакырып жатканын көрүүгө болот.
Риза Алимнур: «Ким кабыл алат? Буга чейин бул маселе менен алектенген киши жок дегенсиңер. Биздин арыз-муңду угуп койдуңар беле? Атамды бошотмойунча, плакатты жыйнабайм», - деп жооп берди.
Казакстандагы адам укуктары бюросунун маалыматына караганда, Турганбайдын жакындары ушуну менен сегизинчи жолу көчөгө чыгып, бийликтин көңүлүн бурууга аракет көрүүдө.
Мурдараак анын аялы, кызы, жана карындашы Кытайдын консулдугунун жана Казакстандын Тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн алдына чыккан.
Аларды кармап, тынч жыйын өткөрүү тартибин бузду деген негизде айып пул салышкан.
Казакстанга Кытайдан 2016-жылы үй-бүлөсү менен көчүп келип, 2017-жылы казак жарандыгын алган Алимнур Турганбай быйыл июлда казак-кытай чек арасынан өткөндө кармалган. Ал Шинжаңга жүк машине менен кирип, товар жүктөп кайтууну көздөгөнүн туугандары айтып жатышат.
Аялы Гүлдария Шеризаткызы Кытайдын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө жана Казакстандын мамлекеттик органдарына кайрылып, күйөөсүнүн кай жерде экени тууралуу маалымат берүүнү өтүнгөн.
12-августта Казакстандын Тышкы иштер министрлиги Турганбай кытай жараны деп саналарын, кош жарандуулукту Бээжин тааныбасын билдирген. Ага кандай айып тагылганы тууралуу расмий маалымат жок.
Үй-бүлөсү анын кош жарандыгы бар экенин четке кагып, 2017-жылы баары казак жарандыгын алганын, 2018-жылы Кытайдын бийлиги аларды каттоодон чыгарганын билдирип жатат.
