Иерусалимдеги чабуулдан беш киши, Газадагы ок атуудан 20дан ашуун адам каза тапты

Иерусалимдин түндүк тарабында жүргүнчүлөрдү ташыган автобуска атылган октон кеминде 20дай киши жабыр тартты, беш киши ошол жерде мерт болду. Күбөлөрдүн айтымында, киши ташыган автобус токтоп турганда эки куралчан адам ок ачкан. Ал экөө ошол жерде Израил аскерлеринин огунан набыт болушту.
Окуя болгон жерге Израилдин жетекчилери барышты. Кол салгандар Иордан дарыясынын батыш жээгинде жашаган палестиндер экени, алардын Израилде жашаганга уруксаты жок экени кабарланды. Чабуулдан улам бул аймактан Израилге кирип-чыгуу пункттары убактылуу жабылды.
Газа тилкесинде дүйшөмбүгө караган түнү Израил армиясынын кеңири аба чабуулдары, ракеталык соккуларынан өлгөндөрдүн саны 20дан ашты. Дем алыш күндөрү Палестина аймагындагы чабуулдардан ондогон имарат талкаланып, жаракаланды.
