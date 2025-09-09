Vefa соода борборундагы окуяга байланыштуу төрт адам кармалды

Бишкектин Биринчи май райондук ички иштер башкармалыгы шаардагы Vefa соода борборундагы чырга байланыштуу төрт адам (2004-жылы туулган М.Р., 2004-жылы туулган И.К., 1992-жылы туулган Б.Б., жана 2001-жылы туулган А.А.) кармалганын билдирди.
Райондук милициянын маалыматында 7-сентябрда Байтик баатыр көчөсүндө жайгашкан соода борборлорунун биринде белгисиз адамдар коомдук тартипти бузуп, башка адамдарга кол салганы тууралуу арыз түшкөн.
Бул факты боюнча Тергөө кызматы Кылмыш-жаза кодексинин “Бейбаштык” беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ыкчам-издөө иш-чараларынын алкагында төрт адам кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Буга чейин социалдык тармактын колдонуучусу окуя тууралуу жазган. Ал 7-сентябрда Vefa соода борборунда шектүүлөр ага тийишкенин, жолдошу болушканда ага кол көтөрүп, сабап, качып кетишкенин билдирип, жоопко тартууну суранган. Чыр чыккан учурда тартылган кыска видеолор интернетке жарыяланган. (BTo)
