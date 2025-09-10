Украинанын 15 облусу жүздөгөн дрон, ракета менен аткыланды

10-сентябрга караган түнү Украина Орусиянын кезектеги чабуулуна кабылганын, түрдүү типтеги 415 дрон жана 40тан ашуун канаттуу жана баллистикалык ракета менен сокку урулганын өлкө башчысы Владимир Зеленский билдирди.
Хмельницкий облусунда тигүү цехи бутага алынганы, жалпысынан 15 облус аткыланганы, Житомир облусунда адам өмүрү кыйылганы маалымдалды.
Украинага сокку урулуп жаткан чакта анын коңшусу Польшанын аймагына да орусиялык учкучсуз учактар кирип барганын кошумчалаган Зеленский Польша мүчө болгон НАТО аймагында Орусиянын бир эмес сегиз дрону учуп түшүрүлгөнүн кошумчалады жана муну "эскалация, Европа үчүн өтө кооптуу окуя" деп атады.
Орусия Украинаны дрон менен аткылап жатканда алардын айрымдары Польшанын аймагына чейин жетип, кээ бир жерлерине сыныктары түшүп калган окуялар буга чейин да болгон. Бирок бир нече учкучсуз учак кармалганы, Польша аларды атып түшүрүүгө абадан коргонуу күчтөрүн колдонууга мажбур болгону биринчи жолу катталууда. (RK)
Шерине