ЧУКУЛ КАБАР!
10-Сентябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 23:24

Орусия: "Кара тизмеде" турган мигранттар кантет?

Орусияда “кара тизмеден” чыгуу үчүн мигранттарга берген кошумча убакыт 10-сентябрда аяктайт. Буга чейин 80-90 миңдей кыргызстандык “кара тизмеде” деп айтылган эле. Орус полициясы ушуга чейин болгону 14 жарым миңдей мигрант документтерин мыйзамдаштырганын билдирди. Ошондой эле өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарга 11-сентябрдан тарта тийиштүү чара көрүлөрүн эскертти. “Кара тизмеден” чыга албаган мигранттардын жагдайы кандай болот?

