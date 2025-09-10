Орусия: "Кара тизмеде" турган мигранттар кантет?
Орусияда “кара тизмеден” чыгуу үчүн мигранттарга берген кошумча убакыт 10-сентябрда аяктайт. Буга чейин 80-90 миңдей кыргызстандык “кара тизмеде” деп айтылган эле. Орус полициясы ушуга чейин болгону 14 жарым миңдей мигрант документтерин мыйзамдаштырганын билдирди. Ошондой эле өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарга 11-сентябрдан тарта тийиштүү чара көрүлөрүн эскертти. “Кара тизмеден” чыга албаган мигранттардын жагдайы кандай болот?
