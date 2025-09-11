Кыргызгидромет борбору билдиргендей, Кыргызстандын аймагында 12-сентябрда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн 9...14, күндүз 27…32;
Талас жергесинде түнкүсүн 7…12, күндүз 25…30;
Баткен облусунда түнкүсүн 13...18, күндүз 29…34;
Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 14...19, күндүз 30…35;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 7…12, күндүз 21…26;
Нарын облусунда түнкүсүн 5…10, күндүз 23…28;
Бишкек шаарында жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12…14°, күндүз 29…31° жылуу болот.
Аба ырайы: 12-сентябрда күн ачык болот
Шерине