Жогорку Кеңешти мөөнөтүнөн мурда таркатуу жараяны башталабы?
Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кайтып келгенден бери парламент өзүн-өзү таратып, мөөнөтүнөн мурун шайлоо өтөрү тууралуу талкуулар күчөдү. Муну бир катар депутаттар ырастаса, Борбор шайлоо комиссиясы шайлоо өткөрүүгө даяр экенин ырастады. Айрым булактардын айтымында, парламент өзүн-өзү тарашы керек деген 30дан ашык депутаттын колу чогултулуп, кийинки апталардан тарта бул процесс расмий башталышы мүмкүн. Дал ушул эрте шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү, эрежеси тууралуу "Эксперттер талдайт" программасында талкуулайбыз.
Чыгарылыштар
-
Август 29, 2025
Эгемен элдин келечеги: Эркин өлкө, ачык коом, изденген муун
-
Август 11, 2025
“Снос” өнөктүгү: Үй-жайы бузулгандардын үнүн ким угат?
-
Июль 03, 2025
Жапаровдун Москва сапарынын мигранттарга жарыгы тийеби?
-
Июнь 25, 2025
Депутаттар демилгени колдон чыгардыбы?
-
Апрель 12, 2025
“Снос”: Мыйзам талабы жана менчик укугу
-
Март 13, 2025
Чек аранын чечилгени чөлкөмгө кандай таасир этет?
Шерине