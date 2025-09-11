Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
12-Сентябрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 00:21

Эксперттер талдайт

Жогорку Кеңешти мөөнөтүнөн мурда таркатуу жараяны башталабы?

Жогорку Кеңешти мөөнөтүнөн мурда таркатуу жараяны башталабы?
Embed
Жогорку Кеңешти мөөнөтүнөн мурда таркатуу жараяны башталабы?

No media source currently available

0:00 1:03:41 0:00

Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кайтып келгенден бери парламент өзүн-өзү таратып, мөөнөтүнөн мурун шайлоо өтөрү тууралуу талкуулар күчөдү. Муну бир катар депутаттар ырастаса, Борбор шайлоо комиссиясы шайлоо өткөрүүгө даяр экенин ырастады. Айрым булактардын айтымында, парламент өзүн-өзү тарашы керек деген 30дан ашык депутаттын колу чогултулуп, кийинки апталардан тарта бул процесс расмий башталышы мүмкүн. Дал ушул эрте шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү, эрежеси тууралуу "Эксперттер талдайт" программасында талкуулайбыз.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG