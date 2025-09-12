Польшанын бийлиги Беларус менен чек арасын жапты

12-сентябрга оогон түнү Польша Беларус менен чек арасында бардык өткөрүү бекеттеринин ишин белгисиз мөөнөткө токтотту.
Өткөрүү пункттарынын алдында польшалык чек арачылар темир тосмо орнотуп, тикенек зым тартканын БелТА агенттиги кабарлады.
Буга чейин эки өткөрмө бекети - жүргүнчүлөр үчүн Брест, жүк ташуучу автоунаалар үчүн Козловичи бекеттери иштеп келген.
Чек араны жабуу чечими Орусия менен Беларустун биргелешкен "Запад-2025" аскердик машыгууларына байланыштуу.
Машыгуу 12-сентябрдан 16-сентябрга чейин Беларустун аймагында өтөт.
Поляк бийлиги чек араларды жабуу ниетин 9-сентябрда жарыялаган.
10-сентябрда 15тен ашуун орусиялык дрондор Польшанын аба мейкиндигин бузуп кирген. Поляк армиясы жана НАТОдогу өнөктөштөр истребителдерди абага көтөрүп, дрондор атып түшүрүлгөн.
Бул НАТОнун аймагында дрондор кулатылган биринчи учур. Латвиянын бийлиги бул окуялардан кийин орус-беларус чек ара зонасында аба мейкиндигин 11-сентябрдан 18-сентябрга чейин жапкан.
Шерине