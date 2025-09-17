Евробиримдиктин Орусияга каршы кезектеги санкциясына банктар, энергетика, криптовалюта кирет

Европа Биримдигинин Орусияга каршы санкцияларынын 19-топтому банктарды, энергетика тармагын жана криптовалютаны камтыйт.
Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен АКШ президенти Дональд Трамп менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин X соцтармагындагы баракчасына жазды.
Анын айтымында, Еврокомиссия жакын арада жаңкы санкциялар пакетин тааныштырат. Мунай, көмүр, газдан түшкөн кирешеден туйтунган орус армиясы Украинада кан төгүп жатат.
"Буга чекит коюу үчүн Еврокомиссия орус газынан баскыч-баскычы менен баш тартууну тездетүүнү сунуштайт", – деди фон дер Ляйен.
Ал Трамп менен сүйлөшүү "жемиштүү болду" деди. Аны менен Орусияга экономикалык басымды күчөтүүдөгү биргелешкен аракеттер талкууланганын айтты.
Трамп буга чейин Батыш мамлекеттерин орус мунайын алуудан толук баш тартууга чакырган. НАТОнун бардык өлкөлөрү мунай алууну токтотуп, Кытай товарларына 100% бажы төлөмүн киргизилсе, Орусияга каршы олуттуу санкцияларды салууга даяр экенин жар салган.
CREA иликтөө борборунун маалыматына караганда, Орусиянын мунайын алармандардын сап башында Кытай (47%) менен Индия (38%) турат. Мындан тышкары Евробиримдиктеги өлкөлөр (6%) жана Түркия (6%) бар.
НАТОго мүчө мамлекеттердин арасында орус мунайын алгандардын эң ириси Түркия, ага Европадагы сатып алуулардын 26% туура келет. Трамп буга чейин орус мунайын сатып алууда деген негизде Индияга карата бажы төлөмүн көтөргөн, Кытайга карата чара колдонула элек.
Еврошаркет Орусиядан деңиз аркылуу чийки мунайдын импортуна мурдараак тыюу салган, анын баррели 47,6 доллардан ашпайт деген чек киргизген. 2025-жылдын жай мезгилине чейин орус мунайынын баррели 60 доллардан бааланып турган.
Буга чейин иштелип чыккан планга ылайык, шаркет Орусиянын мунайы менен газынан 2028-жылдын 1-январына чейин баш тартууну көздөп жаткан.
