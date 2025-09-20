Украинада Днепропетровск, Орусияда Самара аймактары чабуулга кабылды

Украинанын Днепропетровск облусу 20-сентябрга караган түнү орус армиясынын жапырт соккусуна кабылды. Облустун администрация башчысы Сергей Лысак чабуулда ракета жана учкучсуз учактар колдонулганын билдирди.
Бир киши каза болду, кеминде 26 адам жараат алды, алардын 14ү ооруканага жеткирилди. Бир канча жерде өрт тутанды. Көп кабаттуу үй, жер там, чарба курулуштары, гараж зыян тартты.
Павлоградда ишкана зыян тартып, өрт чыкты. Никополь районунда FPV дрону жана артиллерия соккусунан жеке турак жай күйүп кетти.
Ишембиге караган түнү Украинанын Киев, Николаев, Одесса, Хмельницкий облустары чабуулдарга дуушар болду. Бул күнү өлкөдө 3 киши каза болгонун Украинанын президенти Владмир Зеленский билдирди.
Украинанын Куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда, орус армиясы 19-сентябрдын кечинен тартып жалпысынан 579 учкучсуз учак, 8 баллистикалык, 32 канаттуу ракете учурду. Дрондун 552си, эки баллистикалык, 29 канаттуу ракета атып түшүрүлүп, зыянсыздандырылган.
Расмий Москва соңку соккулар тууралуу комментарий бере элек.
Ал эми Орусияда 20-сентябрга караган түнү украин армиясы мунайды кайра иштетүүчү эки заводуна сокку урганы маалымдалды. Украинанын Куралдуу күчтөрү билдиргендей, учкучсуз учактардын чабуулунан Саратов районундагы мунай иштетүү заводунда ири өрт чыкты. Новокуйбышевскиде заводдо от тутанды.
Орусиянын Коргоо министрлиги мунай заводуна жасалган чабуул тууралуу кабарлаган жок. Мекеме тараткан маалыматка караганда, түнү Саратов облусунда 27, Новокуйбышевскиде завод жайгашкан аймакта 15 украин дрону жок кылынды.
