22-сентябрдын кечинде Москва жана Подмосковье аймагы учкучсуз учактардын чабуулуна кабылганын мэр Сергей Собянин билдирди. Анын айтымында, абадан коргонуу системалары чабуулдун мизин кайтарган. Кийинчерээк Собянин тогуз учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн кабарлады жана алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Мэр түн ичинде дагы башка дрондор атып түшүрүлгөнүн, түн жарымында алардын саны 15ке жеткенин билдирди.
Мунун алдында Москва району жана Москва облусунда жарылуу болгону тууралуу маалыматтар социалдык тармактарга жарыяланган. Москванын бир нече райондорунда жарылуунун добушу угулганын бир катар Телеграм-каналдар жазып чыгышты. Москва жана Подмосковье аймагынын жашоочуларынын айткандарын "Осторожно, Москва" каналы жазды. Жалпысынан 10дон кем эмес жарылуу болгону кабарланды. Абадан айгай жарыяланган жок.
"База" басылмасы Москвадагы аэропорттордун иши токтотулганын жазды. Flightradar24 сервисиндеги маалыматка караганда, Москвага багыт алган бир катар каттамдар артка кайткан. Социалдык тармактарда дрондор учурулган учурда бир учак өтө төмөн, турак жайлардын үстүнөн учуп баратканы тартылган видео тарады.
"Росавиация" Шереметьево аэропортуна чектөө киргенин билдирди. "База" басылмасы дрондордун бири Реутов шаарына түшүп, анын сыныктарынан автоунаа зыян тартканын жазды.
Москва бийлиги украин учкучсуз учактары чабуул койгонун, алар борборго жетпей атып түшүрүлгөнүн маал-маалы менен кабарлап келет. Мунун айынан 2025-жылы бир нече жолу аэропорттордун иштери үзгүлтүккө учураган.
Москва мэри шаарга учкучсуз учак чабуул койгонун билдирди
22-сентябрдын кечинде Москва жана Подмосковье аймагы учкучсуз учактардын чабуулуна кабылганын мэр Сергей Собянин билдирди. Анын айтымында, абадан коргонуу системалары чабуулдун мизин кайтарган. Кийинчерээк Собянин тогуз учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн кабарлады жана алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Мэр түн ичинде дагы башка дрондор атып түшүрүлгөнүн, түн жарымында алардын саны 15ке жеткенин билдирди.
Шерине