Газа секторунда атышпоо режими иштеп жатат

Израилдин армиясы (ЦАХАЛ) Газа секторунда атышууну токтотуу режими 10-октябрда түштө башталганын билдирди. Times of Israel басылмасы Газанын ХАМАС (АКШ жана Еврошаркет террордук деп жарыялаган топ) көзөмөлдөгөн Жарандык коргонуу агенттигинин маалыматына таянып жазгандай, атышпоо режими күчүнө киргенден бери кеминде 250 миңдей палестин сектордун түндүгүнө кайтып барды.
Израилдик аскерлер тынчтык келишими макулдашылгандан кийин ал жердин көпчүлүк бөлүгүнөн чыгып кетти.
Израилдин жана ХАМАСтын расмий өкүлдөрү келишимге 9-октябрда кол койгон. Бул АКШ президенти Дональд Трамп сунуш кылган тынчтык планын ишке ашыруунун биринчи этабы экени кабарланган.
Израилдик аскерлердин билдиришинче, алар Газанын аймагынын жарымынан көбүрөөгүн көзөмөлдөөсүн улантууда.
Биринчи этапта ХАМАС эки жылдан бери барымтада кармап отурган израилдик жарандардын калганын (20 киши) жана туткунда каза болгон дагы 28 кишинин сөөгүн өткөрүп бериши керек. Буга жооп катары Израил өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратып, түрмөлөрүндө кармап отурган 250дөй палестинди жана согуш башталгандан бери кармалган дагы 1700дөй палестинди бошотууга милдеттүү болот.
Мунун баары израилдик аскерлер бир сутка ичинде дислокациясын өзгөрткөндөн кийин 72 саат ичинде ишке ашырылышы керек экени маалымдалган.
Трамптын Газада тынчтык орнотуу планынын кийинки этабы туткундардын бардыгы айырбашталгандан кийин талкууланат. (RK)
