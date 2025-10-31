Бишкек шаарына жылуулук 3-ноябрда берилет

Бишкек шаарына 3-ноябрда жылуулук бериле баштайт. Шаардык мэрия “Бишкекжылуулуктармагы” жана “Бишкекжылуулукэнерго” муниципалдык ишканалары бардык даярдык иштерин аяктап, шаардын объектилерине жылуулукту берүүгө даяр экенин билдирди.
Жылуулук биринчи социалдык объектилер: мектеп, бала бакча, медициналык мекемелер, төрөт үйлөрү жана социалдык коргоо уюмдарына, андан соң көп кабаттуу турак үйлөр жана жеке секторго берилет.
Министрлер кабинети 2024-жылы Бишкек жылуулук электр борборун (ЖЭБ) Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине өткөрүп берген. (BTo)
