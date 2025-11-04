Линктер

4-Ноябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 18:51
АКШнын мурдагы вице-президенти Дик Чейни 84 жаш курагында көз жумду

АКШнын мурдагы вице-президенти Дик Чейни 84 жаш курагында көз жумду. Бул тууралуу бир катар кабар агенттиктери жазды. Маалыматка караганда, жакындары ал өпкө жана жүрөк оорусунан кайтыш болгонун билдиршити.

Маркум 2001-2009-жылдары Жорж Буш-кенженин тушунда бул кызматты аркалаган. Чейни республикачылардын таасирдүү, ошол эле маалда карама-каршылыктуу саясатчысы катары белгилүү болчу. CNN телеканалы аны АКШнын Иракка басып кирүүсүндө маанилүү роль ойногон “терроризмге каршы күрөштүн архитектору” катары сыпаттайт.

Washington Post гезити Чейнини мамлекеттин тарыхындагы эң таасирдүү вице-президент деп атаган.

1980-жылдардын этегинде ал Жорд Буштун администрациясында Пентагонду жетектеген.

CNN маалымдагандай, Чейни жүрөк-кан тамыр ооруларынан жабыркап келген, бир нече жолу жүрөгү кармаган. 2012-жылы жүрөк ооштуруу операциясы жасалган.


