АКШнын мурдагы вице-президенти Дик Чейни 84 жаш курагында көз жумду. Бул тууралуу бир катар кабар агенттиктери жазды. Маалыматка караганда, жакындары ал өпкө жана жүрөк оорусунан кайтыш болгонун билдиршити.
Маркум 2001-2009-жылдары Жорж Буш-кенженин тушунда бул кызматты аркалаган. Чейни республикачылардын таасирдүү, ошол эле маалда карама-каршылыктуу саясатчысы катары белгилүү болчу. CNN телеканалы аны АКШнын Иракка басып кирүүсүндө маанилүү роль ойногон “терроризмге каршы күрөштүн архитектору” катары сыпаттайт.
Washington Post гезити Чейнини мамлекеттин тарыхындагы эң таасирдүү вице-президент деп атаган.
1980-жылдардын этегинде ал Жорд Буштун администрациясында Пентагонду жетектеген.
CNN маалымдагандай, Чейни жүрөк-кан тамыр ооруларынан жабыркап келген, бир нече жолу жүрөгү кармаган. 2012-жылы жүрөк ооштуруу операциясы жасалган.
Шерине