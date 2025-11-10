Линктер

Жыл башынан бери Ысык-Көлдөн балык уулаган 106 миң метр тор чыгарылды

Ысык-Көл облустук милициясы жарыялаган сүрөт. Архив.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) Ысык-Көлдөн 2025-жылдын башынан 9-ноябрга чейин 106 миң 700 метр тор чыгарылып, тазаланганын билдирди.

Акыркы жылдары Ысык-Көлдү таштандыдан, мыйзамсыз балык кармоо үчүн салынган торлордон тазалоо иштери жүрүп жатат.

1998-жылы өкмөттүн токтому менен Ысык-Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43,1 чакырым чарчы аянтты ээлейт.

“Ысык-Көл” биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001-жылы ЮНЕСКОнун “Адам жана биосфера” программасынын алкагында Бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген.

Ысык-Көлдө башаламан салынган эс алуу жайлары, алардан чыккан саркынды суулар көлдү булгап жатканы, балык уулаган браконьерлер көлдүн уникалдуу экологиясын талкалап жатканы айтылып келет. (BTo)


