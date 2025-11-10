Ош шаарынын борборун Жапалак айылына көчүрүү пландалып жатат. Бул тууралуу Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев Көкүм-Бий көчөсү оңдоп-түзөө иштеринен кийин ачылган иш-чарада айтты.
“Шаардын борборун Көкүм-Бийге, ушул жакка көчүрөлү деп чечип жатабыз. Анткени чоң шаарларда автоунаа базарлары, чоң-чоң соода түйүндөр менен базарлар шаардын сыртында болот. Ошондуктан шаардын борборун Жапалак айылына жылдырып, ушул жерге көбүрөөк көңүл буралы деп чечтик”, - деди ал.
Жапалак Ош шаарынын аймагына кирет. Ушул тапта шаардын борбору Алымбек датка көчөсүндөгү Ош шаарынын мэриясы жана Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жайгашкан имараттын маңдайы болуп саналат.
Массалык иш-чаралар, ар кандай мамлекеттик жыйындар ушул аянтта өтөт. Ленин деп аталып келген көчөнүн аты 2025-жылдын июль айында Алымбек датка көчөсү деп өзгөртүлүп, Лениндин аянттагы эстелиги алынган. (BTo)
