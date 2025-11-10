Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
10-Ноябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 13:09
Жаңылыктар

Ош шаарынын борборун Жапалак айылына көчүрүү пландалып жатат

Ош шаарынын мэриясы. Оштун борбордук бөлүгү.
Ош шаарынын мэриясы. Оштун борбордук бөлүгү.

Ош шаарынын борборун Жапалак айылына көчүрүү пландалып жатат. Бул тууралуу Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев Көкүм-Бий көчөсү оңдоп-түзөө иштеринен кийин ачылган иш-чарада айтты.

“Шаардын борборун Көкүм-Бийге, ушул жакка көчүрөлү деп чечип жатабыз. Анткени чоң шаарларда автоунаа базарлары, чоң-чоң соода түйүндөр менен базарлар шаардын сыртында болот. Ошондуктан шаардын борборун Жапалак айылына жылдырып, ушул жерге көбүрөөк көңүл буралы деп чечтик”, - деди ал.

Жапалак Ош шаарынын аймагына кирет. Ушул тапта шаардын борбору Алымбек датка көчөсүндөгү Ош шаарынын мэриясы жана Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жайгашкан имараттын маңдайы болуп саналат.

Массалык иш-чаралар, ар кандай мамлекеттик жыйындар ушул аянтта өтөт. Ленин деп аталып келген көчөнүн аты 2025-жылдын июль айында Алымбек датка көчөсү деп өзгөртүлүп, Лениндин аянттагы эстелиги алынган. (BTo)

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG