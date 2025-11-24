Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
24-Ноябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:02

Эркиндик

Шайлоо алдында 10дой киши эки айга камалды

Шайлоо алдында 10дой киши эки айга камалды
Embed
Шайлоо алдында 10дой киши эки айга камалды

No media source currently available

0:00 0:06:38 0:00

Жогорку Кеңешке шайлоого бир апта калганда бир катар саясатчылар жапырт кармалды. Арасында “Социал-демократтар” партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, мурдагы президент Атамбаевдин кенже уулу Кадырбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Шайлообек Атазов, Кубанычбек Кадыров баш болгон 10дон ашуун киши 17-январга чейин камалды.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG