Шайлоо алдында 10дой киши эки айга камалды
Жогорку Кеңешке шайлоого бир апта калганда бир катар саясатчылар жапырт кармалды. Арасында “Социал-демократтар” партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, мурдагы президент Атамбаевдин кенже уулу Кадырбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Шайлообек Атазов, Кубанычбек Кадыров баш болгон 10дон ашуун киши 17-январга чейин камалды.
Чыгарылыштар
-
Ноябрь 23, 2025
Шайлоого жакын саясатчылар жапырт кармалды
-
-
Ноябрь 11, 2025
"Евразия" уюштурган медиа мектептин максаты эмне?
-
Ноябрь 09, 2025
"Азаттык” радиосу Борбор Азияда эркин иштеши керек"
-
Ноябрь 07, 2025
Бишкек соту Жоомарт Карабаевдин эркиндигин үч жылга чектеди
-
Шерине