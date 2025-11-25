ТАСС: Армения ЖККУнун Бишкек саммитине катышуудан баш тартты

Орусиялык ТАСС маалымат агенттиги Армения Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун (ЖККУ) Бишкек саммитине катышпай турганын билдирди. Анда орус президенти Владимир Путиндин жардамчысы Юрий Ушаковго шилтеме кылып, расмий Ереван бирок макулдашылган документтерди кабыл алуудан баш тартпай турганын жазды. Путин Бишкек сапарынан соңунда салтка айлангандай эле прессага билдирүү жасарын маалымдады.
ЖККУнун саммити Бишкекте 25-27-ноябрь күндөрү өтөт, бул күндөрү Владимир Путин Кыргызстанда мамлекеттик сапар менен болот.
2023-жылдын башында Армения ЖККУнун аскердик машыгууларын "максаттуу эмес" деген жүйө менен өткөрүүдөн баш тарткан. Көп өтпөй, 2024-жылы февралда премьер-министри Никол Пашинян өлкөсү бул уюмга мүчөлүгүн токтотуп койгонун билдирген.
Ереван ЖККУга 2022-жылы Азербайжан талаштуу Тоолуу Карабак аймагын көзөмөлүнө алганда жана эки өлкө ортосунда чек ара чырында жардамга келбегенине нааразылыгын бир канча жолу билдирген.
Армения ошондон бери уюмга мүчөлүк акыны төлөбөй келет, ошол эле маалда ЖККУдан биротоло чыгып кеткенин дагы жарыялаган эмес.
Расмий Ереван ушул тушта Европа Биримдигине кошулууга аракет кылып жатат. Ушул жылдын февраль айында армян парламенти Еврошаркетке кошулуу жараянын баштоого байланыштуу мыйзам долбоорун кабыл алган. Европарламент Армениянын Брюссел менен кызматташуусун колдоого чакырган резолюция кабыл алган.
ЖККУ 1992-жылы негизделген жана Арменияны кошкондо анын курамында алты өлкө - Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия жана Беларус бар.
Шерине