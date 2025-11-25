Линктер

Киев жапырт аткылоого кабылды, кеминде алты адам набыт болду

Орусиянын армиясы шейшембиге караган түнү Украинанын Киев шаарына жапырт чабуул жасады. Анда кеминде алты адам набыт болуп, дагы ондон ашыгы жараат алды. Бул тууралуу өлкөнүн Өзгөчө кырдаалдар кызматы кабарлады.

Шаардын мэри Виталий Кличко жараат алгандардын арасында бир бала бар экенин билдирди.

Печерск районунда соккуда 22 кабаттуу үйдүн 5-8-кабаттары жабыркады. Учурда урандыларды тазалоо жана куткаруу иштери уланып жатат.

Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Тимур Ткаченко телеграм-каналына "Орусия атайлап жарандык инфраструктураны, турак-жайларды бутага алып жатканын" жазып, анын "террор" деп сыпаттады.

Маалыматтарга караганда Киевдин кеминде жети районунда жылуулук берүү үзгүлтүккө учурады.

Орусия бул сокку тууралуу комментарий бере элек.

