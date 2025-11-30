Шайлоо: саат 18:00гө карата добуш бергендер 30,99% жетти

30-ноябрда өтүп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо саат 18:00гө карата 1 млн. 330 миң 602 жаран добуш берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдирди. Мындай көрсөткүч жалпы шайлоочулардын 30,99% түзөт.
Шайлоо округдары боюнча маалыматтар төмөнкүдөй:
- №1 шайлоо округу – 37,47%;
- №2 шайлоо округу – 34,32%;
- №3 шайлоо округу – 33,64%;
- №4 шайлоо округу – 39,25%;
- №5 шайлоо округу – 26,86%;
- №6 шайлоо округу – 27,75%;
- №7 шайлоо округу – 30,07%;
- №8 шайлоо округу – 35,17%;
- №9 шайлоо округу – 29,53%;
- №10 шайлоо округу – 39,04%;
- №11 шайлоо округу – 23,14%;
- №12 шайлоо округу – 31,72%;
- №13 шайлоо округу – 40,43%;
- №14 шайлоо округу – 30,52%;
- №15 шайлоо округу – 35,58%;
- №16 шайлоо округу – 35,46%;
- №17 шайлоо округу – 27,56%;
- №18 шайлоо округу – 29,79%;
- №19 шайлоо округу – 25,79%;
- №20 шайлоо округу – 20,45%;
- №21 шайлоо округу – 24,6%;
- №22 шайлоо округу – 25,52%;
- №23 шайлоо округу – 26,44%;
- №24 шайлоо округу – 22,08%;
- №25 шайлоо округу – 27,56%;
- №26 шайлоо округу – 35,11%;
- №27 шайлоо округу – 32,02%;
- №28 шайлоо округу – 29,49%;
- №29 шайлоо округу – 34,57%;
- №30 шайлоо округу – 38,81%.
Кыргызстан боюнча 2 миң 492 шайлоо тилкеси саат 8:00дө ачылып, добуш берүү башталган. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке иштеп жатат. Чет өлкөлөрдө 100 тилке бар.
Боршайком билдиргендей, шайлоого жалпы 460 талапкер ат салышууда жана бул жолу 4 294 243 шайлоочу добуш берет. Анын 48,47% эркектер, 51,52% аялдар.
Шерине