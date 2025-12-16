Линктер

16-Декабрь, 2025-жыл, шейшемби
Жаңылыктар

Кыргызстан Мисирге элчилигин ачат

Садыр Жапаров.
Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Мисирдеги элчилигин ачуу боюнча жарлыкка кол койгону 16-декабрда жарыяланды. Мындай чечим Кыргызстан менен Мисирдин ортосунда саясий, соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий байланыштарды бекемдөө максатында кабыл алынганы жазылган.

“Жарлык Кыргыз Республикасынын Мисир Араб Республикасы менен саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, илимий-техникалык, билим берүү жана маданий-гуманитардык байланыштарын активдештирүү жана тереңдетүү, ошондой эле Мисирдин аймагында жана Түндүк Африканын чектеш өлкөлөрүндө жүргөн 3 миңге жакын Кыргыз Республикасынын жарандарына консулдук кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу максатында кабыл алынды”, - деп жазылган маалыматта.

Жарлыкка ылайык, элчилик Мисирдин борбору Каир шаарында болот жана аны уюштурууга Министрлер кабинети Тышкы иштер министрлиги үчүн беш штаттык бирдик кошуп берет. Жарлык келерки жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

Президент Жапаров 4-5-ноябрда расмий сапар менен Мисирге барган.

Кыргызстан 1991-жылы эгемендик алгандан бир жылдан кийин 1992-жылы Мисир Араб Республикасы менен дипломатиялык алака түзгөн.

Кыргызстандыктар арасында Мисирде диний багытта билим алгандар көп. Мындан сырткары бул өлкө менен соода-сатык жагында иштеген кыргыз жарандары да бар.

Кыргызстан менен Мисирдин ортосундагы соода жүгүртүү 2024-жылы 5,1 млн долларды түзгөн. Мунун 3 млн долларлык товарын Каир экспорттосо, 1,6 млн долларлык товарын Бишкек жөнөткөн.

