Казакстандын борбору Астана шаарында КазТаг маалымат агенттигинин башкы редактору Амир Касенов камалды. Бул тууралуу агенттиктин расмий сайтына жарыяланды. Ага ылайык, Касенов 23-декабрда кечинде полицияга чакырылганндан кийин камакка алынган.
Маалымат агенттигинин башчысы Асет Матаев муну "укуктук чектен чыккандык" деп атады жана буга байланыштуу Freedom finance компаниясын жана анын жетекчиси Тимур Турловду айыптады.
Мунун алдында Freedom finance компаниясынын арызынын негизинде Касенов менен Матаевге "жалган маалымат таратуу" беренеси менен кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Ага чейин сайтка аталган компаниядагы көз боемочулук схемалар тууралуу материал жарыяланган жана анда жетекчилеринин аты аталган.
Тимур Турлов Орусиядан болот жана казак жарандыгын алган.
Жазында бир катар казакстандык жарандар Freedom finance компаниясынын кызматкерлеринин айынан жабыркап, чыгымга учурашканын айтып чыгышкан. КазТаг буга байланыштуу материал даярдаган жана бир катар кайрылууларга карабай бул компания жооп бербегенин билдирген.
