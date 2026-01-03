Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
3-Январь, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 17:58
Жаңылыктар

4-январдын аба ырайы: Тоолуу аймактарда кар жаайт

4-январда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар, Жалал-Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт.

Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2…+3, күндүз 4…9

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -4…+1, күндүз 3…8

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5, күндүз 4…9

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -2…-7, күндүз 1…6

Нарын облусунда түнкүсүн -16…-21, күндүз -6…-11 суук болот.

Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0…2°, күндүз 6…8° жылуу болот.


Шерине

 

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG