Reuters: санкцияга илинген ондой танкер Венесуэладан чыгып кеткен

Reuters агенттиги булактарга, документтерге жана TankerTrackers мониторинг кызматынын маалыматына таянып жыл башынан бери АКШ киргизген экспорттук бөгөткө карабастан Венесуэладан мунайзат жүктөлгөн ондой танкер чыгып кеткенин жазды.
Алардын көбү санкцияга илинген, желексиз жүрүп, коопсуздук боюнча документтери жок кемелер болгон. Теңинен көбү венесуэлалык мунайды Кытайга ташыган супертанкерлер. TankerTrackers’тин баамында, бул кемелердин бортуна 12 миллион баррелге жакын оор мунай жана мазут жүктөлгөн.
Танкерлер акыркы токтогон жер жашыруун калган. Декабрда алар Азияга жөнөтүлмөк, бирок бөгөттүн айынан узак убакытка чейин Венесуэланын сууларында токтоп турушкан. Reuters'тин булактарынын маалыматында, Венесуэланын бийлиги кеминде төрт супертанкерге спутниктик көзөмөл системаларын өчүрүп, "караңгы режимде" сыртка чыгып кетүүгө уруксат берген.
АКШ президенти Дональд Трамп декабрдын ортосунда Венесуэлага карай багыт алган санкцияланган танкерлерди бөгөттөгөн. 3-январда америкалык аскерлер Венесуэланын лидери Николас Мадурону кармагандан кийин Трамп мунай эмбаргосу күчүндө кала берерин билдирген. Ал АКШ Венесуэланын ресурстарынан пайда көрүшү мүмкүн экенин, америкалык мунай компаниялары бул тармакты калыбына келтирүүгө кызыкдарлыгын кошумчалаган.
Окуялардын фонунда жекшембиге караган түнү Каракастагы президенттик сарайдын айланасында ок атылганы угулган. CNN телеканалы Венесуэла өкмөтүнө жакын булакка таянып кабарлагандай, коопсуздук күчтөрү белгисиз учкучсуз аппараттарга карай ок аткан. Булактын айтымында, кырдаал көзөмөлдө.
Бийлик борбор калаанын өкмөт жайгашкан кварталындагы министрликтерди жана мекемелерди эвакуациялаган. Ок атышуу вице-президент Делси Родригес өлкөнүн убактылуу президенти катары ант бергенден көп өтпөй болгон. Ак үй Венесуэладагы кырдаалды тыкыр көзөмөлдөп жатканын билдирип, бирок Каракастагы атышууга эч кандай тиешеси жок экенин белгиледи.
