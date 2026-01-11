Кыргыз өкмөтү төрт жылда "Белес" автобусунан бирди да алган эмес

Өкмөт Кыргызстандын өзүндө жасалган BELES автобусунан бирди дагы сатып алган эмес. Бул тууралуу ата мекендик автобус өндүрүшүнүн негиздөөчүсү, ишкер Мирбек Аскалиевдин президентке кайрылуусунда айтылат.
Кайрылууда ал 2022-жылы Садыр Жапаровдун заводго барып, BELES маркасындагы алгачкы ата мекендик автобусту айдап көргөндөн кийин “колдоо үчүн алгачкы партияны сатып алабыз” дегенин эске салган.
"Бирок төрт жыл өттү – ошол чечим ишке ашпай калды. Жооптуу органдар ар кандай шылтоолорду айтты, бирок жыйынтык бир: бир да ата мекендик автобус сатып алынган жок. Негизги жүйө – “кымбат” дегени. Бирок фактылар такыр башкача сүрөттү көрсөтөт! BELES автобустунун баасы: 168 000 евро. Бишкек мэриясы Түркиядан алган, комплектациясы биздин BELESке окшош Isuzu Citiport автобустары: 317 500 евродон сатып алынган (жалпы 17 автобус үчүн 5,4 миллион евро, бирөөсү болжол менен 317 500 евро). Импорттогу автобус биздикинен 85% кымбат", - деген Аскалиев.
Ишкер президент заводго баргандан төрт ай өткөндөн кийин Финансы министрлигине караштуу Бюджеттик насыяларды башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктен "60–70 миң долларга электробус жасап бергиле" деген сунуш түшкөнүн жазган. Ал электробустун батареясынын өзү эле 150 миң доллар турарын, андай шартта 70 миң долларга электробус жасоо мүмкүн эместигин белгилеген.
Аскалиев ИДӨсү жогору өлкөлөрдүн баары экономикасын өнөр жай, айрыкча автопром аркылуу көтөргөнүн белгилеген. Германия жана Жапония Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин талкаланган экономикасын автопромдун күчү менен кайра жанданткан айткан. Акыркы он жылдыктарда Түркия да экономикалык секирикти автопром аркылуу жасап, экспортко чыгарып, миллиарддаган киреше таап жатканын кошумчалаган.
Кыргыз өкмөтү азырынча ишкердин билдирүүсүнө байланыштуу комментарий бере элек.
2022-жылы Чүй облусунда жергиликтүү “Белес.kg” деп аталган компания автобус кураштыруучу завод ачкан. Компаниянын иши менен таанышканы барганда президент Садыр Жапаров мамлекет сыноо иретинде андан 10 автобус сатып аларын билдирген. Бишкек шаардык мэриясы кийин атамекендик компания чыгарган транспорттордун баасы жана башка шарттары туура келбей жатканын билдирип, андан автобус сатып алуудан баш тарткан.
2024-жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын (ЕРӨБ) долбоорунун жана жапон өкмөтүнүн грантынын негизинде Бишкек шаарына газ менен жүргөн 124 даана автобус сатып алынган. Мэрия Кытай менен түзүлгөн макулдашууга ылайык, жалпысынан 1000 автобус алынарын, бара-бара кичи автобустар шаардын борбордук бөлүгүндө каттабай каларын билдирген. (ST)
