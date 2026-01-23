Германиянын Тышкы иштер министрлиги Орусиянын элчисин чакырып, аскер атташесинин Андей М. аттуу орун басарын өлкөдөн чыгарууну талап кылды. Der Spiegel басылмасы жазгандай, мекеме элчиликтин кызматкери Германиядан 72 саат ичинде чыгып кетиши керектигин билдирген.
Немис бийлигинин маалыматына караганда, шектүү Орусиянын атайын кызматтарынын биринде иштеген жана узак убакыттан бери жакында тыңчылыкка айыпталып кармалган Илона Винер аттуу украин жаранынын ишине жетекчилик кылган.
Мекеменин маалыматына ылайык, Илона саясий иш-чаралардын катышуучулары, коргонуу объекттеринин жайгашкан жери жана Украинага дрон жеткирүү тууралуу маалыматтарды чогулткан.
Андан тышкары, тергөө божомолдогондой, Илона Германиянын Коргоо министрлигинин мурунку кызматкерлери менен тааныштыгы болгон. Алынган маалыматтарды ал өзүнүн орусиялык атайын кызматтагы жетекчисине берип турган. Spiegel басылмасы ал жетекчи өзүн элчиликте аскердик атташе деп көрсөткөн Орусиянын Башкы чалгын башкармалыгынын полковниги экенин жазды.
"Агентство" басылмасы Илонада Орусиянын паспорту да болгонун өз булактарынан аныктаган. Ага ылайык, Илона Винер Днепропетровскиде туулган, мурдагы фамилиясы Копылова болгон. 1987-жылы Копылова деген фамилия менен СССРдин, 2006-жылы Орусиянын паспортун алган. Ошондой эле анын үчүнчү фамилиясы – Крылова болгон.
Винер Федералдык кош улуттуу коомчулук бирикмесин (BBG) жетектеген. Бул түзүм 2022-жылы 17-марттан 2025-жылдын 17-октябрына чейин Германияда Бундестагдын лоббисттер реестрине киргизилген. Уюмдун аткаруучу лоббисттеринин ичинде Светлана Цюльсдорфф менен Светлана Бухин да аталган.
Цюльсдорфф (никеге чейин Зоткина) Москвада туулган, немец фамилиясын Wella компаниясынын мурдагы башкы директору Петер Цюльсдорфко турмушка чыккандан кийин алган.
Светлана Бухин (Шевченко) Львов облусунда туулган, кийин Орусияга кетип, немец жаранына турмушка чыгып, Берлинде жашап калган. Кеминде 2023-жылдын сентябрына чейин Орусияга орус паспорту менен барып жүргөнүн "Агентство" маалымдады.
Винердин орун басарларынын бири Вальтер Шторц мурда Германиянын Коргоо министрлигине караштуу мекемелердин бирин башкарып турган. 2025-жылы октябрда эле анын компаниясы Германиянын Куралдуу күчтөрү - Бундесвер менен чалгын машиналарын алып келүүгө 3 млрд евролук келишим түзгөн.
