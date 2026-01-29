Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
29-Январь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 10:22
ЖАМК Мурсалым Өмүрзаков абакта каза болгону тууралуу маалыматты четке какты

Мурсалым Өмүрзаков.
Мурсалым Өмүрзаков.

Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы (ЖАМК) кылмыш дүйнөсүндө “Карышкыр” деген каймана ат менен белгилүү Мурсалым Өмүрзаков жазасын өтөп жаткан абакта каза болгону тууралуу социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматты четке какты.

Буга чейин интернет булактарында ал түрмөдө киши колдуу болгону жөнүндө кабарлар чыккан.

Укук коргоо органдары Мурсалым Өмүрзаковду ар кайсы жылдары ар кандай кылмыш иштерине айыптап кармап, кийин эркиндикке чыккан. Акыркы жолу аны 2022-жылы май айында Чүй облустук милициясы кармап, буйрутма киши өлтүрүүгө катышкан деген кине койгон. Мурсалым Өмүрзаков менен кошо дагы үч адам колго түшкөн.

Ички иштер министрлиги (ИИМ) анын кылмыш чөйрөсүндө “мыйзамдагы ууру” статусу бар экенин билдирген.

2010-жылы Мурсалым Өмүрзаков талап-тоноо, каракчылык фактысы боюнча Бишкектин Ленин райондук сотунда соттолгон. 2012-жылдын декабрында мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган. (BTo)

