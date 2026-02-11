Жогорку Кеңештин депутаты Үмбөталы Кыдыралиев парламенттин 11-февралдагы жыйынында президент Садыр Жапаровдун Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди жумуштан алганы боюнча айтып чыкты. Ал 2006-жылдары “Ата-Журт” партиясы түзүлгөнүн, анын негиздөөчүлөрү Жапаров менен Ташиев болгонун эске салды.
Депутаттын пикиринде, бул тандем өлкөдөгү экономиканын өнүгүшүндө, чек ара маселелеринин чечилишинде маанилүү ролду ойноду.
"Мамлекет жакшы нукта баратат, өнүгүүдө. Жумушта же биз да жакындарыбыз менен кээде түшүнбөй калган учурлар болот. Ошол үчүн мен эки досумду чакырат элем... Баары жакшы болот, баарыбыз бир болобуз. Алдыга койгон максаттарга жетебиз. Экөө тең кыргыз элинин патриоту, экөө тең журт дегенде ичкен ашын жерге коёт. Ошол үчүн парламент – биз дагы ушул күндөрү бөлүнбөй, ынтымакта туруп койсок, Кыргызстан кубаттуу мамлекет болот деп ишенем”, - деди Кыдыралиев.
10-февралда Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары - Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотту. Андан тышкары орун басарлары да жумуштан алынды.
Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды жана кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлиги Жогорку Кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Ал тууралуу ачык булактарда маалымат аз. 56 жаштагы Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасынын орун басары, 9-кызматтын башчысы кызматында иштеп келаткан.
Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы тууралуу кыска комментарий берип, бул чечимди “мамлекеттик түзүмдөр ортосунда биримдикти чыңдоо аракети” деп баалаган. Бул тууралуу “Азаттыкка” президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирген.
Ташиев 11-февралдын таңында мындай чечим тууралуу үн катып, бул өтө күтүүсүз болгонун жана президенттин чечимин аткарууга милдеттүү экенин белгиледи.
Камчыбек Ташиев 2020-жылдагы Октябрь окуясынан кийин ошол эле жылдын 16-октябрында УКМКнын төрагасы болуп дайындалган.
Ички иштер министрлигинин (ИИМ) Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери коомдук ишмер Бекболот Талгарбековду суракка алып кеткени кабарланды. Бул тууралуу “Азаттыкка” уулу Арстан Талгарбеков билдирди.
Анын сөзүнө караганда, ИИМдин үч кызматкери 11-февралда Бекболот Талгарбековдун үйүнө барып, тинтүү жүргүзгөн. Кайсыл кылмыш ишине байланыштуу сурак берери тууралуу маалыматы жок экенин айтты.
ИИМ азырынча комментарий бере элек.
9-февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Алардын айрымдары кийин кайрылуунун мазмунун окубай туруп эле ага кошулууга макул болушканын айтып чыгышкан.
Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков бул демилгени көтөргөндөрдүн бири экенин, коомдо талаш-тартыш жана ар кандай чагымчыл аракеттерди алдын алуу үчүн президенттик шайлоо өткөрүү керектигин айткан.
Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов бул кайрылууну “коомчулукта, анын ичинде Жогорку Кеңеш өңдүү мамлекеттик түзүмдөрдөгү жооптуу кызматтагылардын арасында начар жагдайды жаратуу” аракети катары баалаган.
Кыргызстанда буга чейин УКМКнын курамында болуп келген 9-кызматтын базасында президентке караштуу Мамлекеттик күзөт кызматы түзүлдү.
Бул тууралуу жарлыккка президент Садыр Жапаров 10-февралда кол койду. Маалыматка ылайык, Күзөт кызматы президентке баш ийет жана отчет берет. Ал улуттук коопсуздукту камсыз кылуу системасына кирет жана кайтарылуучу адамдардын жана объекттердин коопсуздугун камсыздайт.
Буга чейин бул функциянын УКМКнын алдындагы 9-кызмат аткарган жана атайын кызматтын төрагасына баш ийчү.
Анын алдында Садыр Жапаров Чек ара кызматын УКМКнын карамагынан чыгарып, өз алдынча орган катары түзгөн.
Мамлекеттик чек ара кызматы 2020-жылдын ноябрь айында УКМКнын карамагына өткөрүлгөн. Ошол учурда бул чечим чек араны кайтаруу тутумун өркүндөтүү, эл аралык кылмыштуу топтордун кирүү коркунучуна каршы туруу, чектеш мамлекеттерден Кыргызстанга жүктөрдүн жана товарлардын, баңгизат, куралдын мыйзамсыз алып келинишине каршы күрөшүүнү күчөтүү үчүн кабыл алынганы айтылган.
Өкмөттүн түзүмүндөгү мындай өзгөртүүлөр УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан кийин жасалууда.
Президенттин жарлыгында Баш мыйзамдын "70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна, 71-беренесине ылайык Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары - Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызмат ордунан бошотулганы" айтылат.
Бул беренелерге ылайык, президент өз демилгеси же Жогорку Кеңештин, Улуттук курултайдын мүчөлөрүнүн сунуштарынын негизинде өкмөт мүчөсүн жумуштан алууга укугу бар экени жазылган. Буга чейин парламент менен курултайдан Ташиевге байланыштуу сунуш түшпөгөнүн эске алганда бул президенттин өз демилгеси болгонун айтууга болот.
Президент Садыр Жапаров кыска комментарий берип, чечимин “мамлекеттик түзүмдөр ортосунда биримдикти чыңдоо аракети” деп баалады. Бул тууралуу “Азаттыкка” президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
“Президент Садыр Нургожоевич бул чечими боюнча кыскача эле: “Эң биринчи кезекте мамлекетибиздин кызыкчылыгында, коомчулукта, анын ичинде мамлекеттик түзүмдөр ортосунда да бөлүнүп-жарылууга жол бербей, тескерисинче биримдикти чыңдоо максатында кабыл алдым”, - деди".
Аскат Алагөзов андан кийин мамлекет башчынын буга чейинки комментарийине түшүндүрмө берип, Фейсбуктагы баракчасына пост жазды:
“Кеп Камчыбек Ташиевдин атын жамынып алып Жогорку Кеңештин депутаттарынан баштап, коомдук ишмер, интеллингенция өкүлдөрүнө чейин телефон чалышып, “Генерал жакка өткүлө, буга кол койгула, мындай кылалы, тигиндей кылалы” деп ар кимди ар кыл аракеттерге шыкактап, бул аракеттери менен коомчулук ичинде, анын ичинде Жогорку Кеңеш өңдүү мамлекеттик түзүмдөрдөгү жооптуу кызматтагылардын арасында начар жагдайдын жаралышын шарттаган Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев өңдүүлөр жөнүндө сөз болууда”.
Ташиев өзү 11-февралда гана үн катты. Анын кайрылуусун журналист Нургазы Анаркуловкулов Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Анаркулов Ташиевдин кайрылуусу эч өзгөртүүсүз берилгенин билдирди.
"Мен ооруп калып, президенттин уруксаты менен Германияга келгем, себеби мурдагы операция болгон жерге көрүнүүгө туура келди. Бирок кечээ мени жумуштан алышыптыр, мен үчүн өтө күтүүсүз болду. Кандай болгон күндө да президенттин чечимин аткарууга милдеттүүбүз. Мамлекетибиз, эл-журтубуз, президентибиз алдында ак кызматымды өтөдүм жана сыймыктанамын! Бир гана жеке курам менен коштоштурбай койгону өкүндүрөт! УКМКнын ар бир кызматкерине ыраазычылык билдиремин, ийгиликтерди каалаймын! Ал эми өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуш үчүн эч ким эч кандай мыйзамсыз иштерге барбашы керек жана ар бир аракетибиз мыйзам чегинде болот!", - деп жазылган билдирүүдө.
Ташиевдин жанында жүргөн ишенимдүү булактар "Азаттыкка" ал кызматтан алынганын чет өлкөдөн укканын, бул чечим ал үчүн күтүүсүз болгонун билдиришкен.
Ушул тапта Ташиев Германиянын Мүнхен шаарында медициналык дарыланууда экенин "Азаттык" Кыргызстандын Европадагы элчиликтеринин биринен тактады.
Журналист, генералдын тарапкерлеринин бири Мирлан Дүйшөнбаев Ташиевди кызматтан алуу бир эсе күтүүсүз, бир эсе "чыккынчылыкка тете" кадам болду дейт.
"Аябай күтүүсүз болду. Элдин кай бирлери жеңил шок алса, айрымдары катуу шок алды. Анын ичинен мен үчүн дагы күтүүсүз болду. Биринчиден, генерал-полковник Камчыбек Ташиев өлкөдө жок учурда ушундай чечим чыкканы таңкалычтуу. Мен билгенден ал киши учурда Германияда жүрөт, ошол өлкөдө жүрөгүнөн операция болгон. Бир сыйра медициналык кароодон өтүш үчүн ошол жакка барган экен. Ал киши өлкөдө жок кезде ушундай чечим чыкканы таңкалычтуу. Ал киши келгенден кийин деле сүйлөшүп, чечим чыгарса болот эле да. Президент аны кызматтан бошотууну коомдогу "бөлүнүп-жарылууга жол бербеш үчүн ушундай кадамга бардым" деп түшүндүргөн экен. Бирок мен муну УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевди кайсы бир деңгээлде айыптоо катары кабылдадым. Эгер ал чечмелөөгө карасак, Камчыбек Ташиев коомдогу кандайдыр бир бөлүнүп-жарылууга жол берген экен. Бирок, мен билгенден, Ташиев тескерисинче, саясий стабилдүүлүктү, өлкө ичиндеги биримдикти камсыз кылууда зор иштерди аткарып жаткан. Муну эми саясий тандемдин бүтүшү катары да, достукка чыккынчылык, кыянатчылык катары дагы карасак болот. Себеби досу жокто чечим чыгарганын башкача баалоого болбойт".
Мирлан Дүйшөнбаев саясий тандемдин бүтүшү менен Камчыбек Ташиев келерки президенттик шайлоого аттанып, досу, президент Садыр Жапаровго негизги атаандаш болот деген пикирде.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков кызматтан алуу Ташиев менен Жапаров компромисске келе албай калгандыгынан жана жакын арада болчу чоң саясий окуялардан кабар берет деди.
"Мага жеткен маалыматтар боюнча, 2020-жылы Жапаров бийликке келип, президент болуп жаткан кезде Ташиев менен Жапаровдун ортосунда кандайдыр бир ич ара сүйлөшүүлөр болгон. Сүйлөшүүлөрдүн негизги максаты – кандайдыр бир убакыт ичинде Ташиев мырза дагы президент болуусу шартталган деген маалыматты уккам. Мүмкүн үч жылдан кийин, мүмкүн биринчи президенттик мөөнөттөн кийин ич ара келишимдин негизинде Ташиев мырзаны президент кылабыз деген шерттешүүлөр болгон деген ойдомун. Мына ошол шарттар бүгүн аткарылбаганына байланыштуу ушундай кескин, компромисске келе албаган жана саясий кризистин башаты боло турган саясий чечимдер болду деген ойдомун. Азыр саясий кризис болуп жатат деп айтсак деле болот. Кечээги экс-кызматкерлердин кайрылуусу, ага чейин конституциялык нормалардын талкуулануусу – мунун бардыгы жөн жерден чыккан жок. Мен буга чейин да айтып кеткем – мунун бардыгы саясий күрөштүн негизи жана башталышы деп. Бир нерсени баса белгилеп айта кетишим керек. Ташиев мырза беш жылда жөн эле чоң саясий кызматты ээлеп, жакшы тажрыйба топтогон жок. Ташиев мырза чыныгы мамлекеттик тажрыйба топтоду, ички жана тышкы акторлор менен байланыш түздү. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта атайын аткаруучуларды өстүрдү. Саясатчыларды өстүрдү – кызматка, парламентке алып келди. Анан, эң башкысы, менин оюмча, чоң капитализация дагы болду. Себеби, каржы жагы чоң саясатта чоң ролду ойнойт. Ал маалыматтар эч жактан чыкпайт. Башкача айтканда, чоң саясатчы, чоң тажрыйбасы, чон капиталы, парламенттеги басымдуу колдоочулары, мамлекеттик-муниципалдык кызматтагы кызматкерлердин колдоосу менен бул абдан чоң оппонент жана чечилбеген чоң маселе. Мен бир эле нерсени айтайын, эмне үчүн Камчы Көлбаев нейтралдаштырылган? Мен жогоруда айтып кеткен факторлордун негизинде Камчы Көлбаев компромисске барбай койгондуктан жок кылынган. Ошондуктан жакын арада өтө орчундуу жана өтө оор чечимдер кабыл алынат. Ташиев мырзанын дагы өзүнүн чоң пландары бардыр, ойлонуп жаткандыр. Ташиев мырза дагы түшүнүп турат, жакынкы шайлоодо президент болсо болду, болбосо ошону менен эч качан болбойт деген түшүнүк Ташиев мырзада дагы бар экенин ойлоп турам".
Саясат таануучу Эмилбек Жороев Фейсбук баракчасына акыркы саясий процесстер тууралуу минтип ой бөлүштү.
"Ташиевдин кызматтан алынышы жакындап келаткан, күтүлгөн нерсе болчу. Шайлоо жакындаган сайын Конституциянын алкагында талашка түшкөн шайлоо мөөнөтү маселеси ал чечимди дагы шаштырды. Бирок, кантсе да, эртеби-кечпи, мындай чечим орун алмак. Эки достун достугу канчалык бекем болбосун, саясатта, өзгөчө мындай эң жогорку деңгээлдеги саясатта, тандемдин өз мөөнөтү болот, узун эмес, кыска болот каадасынча. Беш жылдан ашкан тандем - өтө узак, бекем тандем болду. Мындан ары, ар кандай варианттар баары ачык, мүмкүн. Тилекке каршы, достук достук бойдон кала бериши күмөн. Бирок, бул саясий объективдүү кубулуш, буга кайгыруу керек эмес. Эң негизгиси - эки тарап тең жоопкерчилик менен, ар кандай тобокелчиликтерди эске алып, ырааттуу, конструктивдүү түрдө бул эпизоддон ары чыгып кетиши зарыл. Өздөрү - так ушул экөөнүн тандем күчү менен - орноткон, жетишкен стабилдүүлүктү бекем кармоого биринчи орунда кызыкдар болуусу зарыл".
Өлкөдөгү "№2 киши, "Доссекретарь"
58 жаштагы Камчыбек Ташиев мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, "Ата Журт", "Республика - Ата Журт", "Мекенчил" саясий партияларынын теңтөрагасы катары иштеп келген.
Садыр Жапаров 2020-жылдын Октябрь окуясынан кийин абактан чыгып, алгач премьер-министрликке бекиген. Кийин президент болуп шайланган. Ал бийликке келери менен Ташиевди Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кылып дайындаган. Ал учурда Ташиев досу Жапаровду абактан чыгарып, өлкө башчылыкка алып келгенин айткан.
Учурда Кыргызстандын Германиядагы элчиси, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев парламент жыйынында Жапаровду досу "саясий Олимптин чокусуна жеткиргенин" белгилеп, Ташиевдин тарых алдындагы жоопкерчилиги Садыр Жапаровдукунан кем эмес экендигин айткан:
"Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын "доссекретарь" деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү, сөгүш берип, жумуштан бошотсоң болот эле. "Доссекретарды" алмаштыра да, кутула да албайсың. Буга чейин Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдун трагедиясынын негизги себеби эбегейсиз бийликти өз колуна жыйнап, анын үзүрүн эл эмес, жакын достору жана туугандары көргөндүгүндө болгон. Аларды аңга, жарга ошол жакындары, достору түрткөн. Бул, Садыр Нуркожоевич, сизге, сиздин командага чоң сабак болушу керек. Ошондуктан, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин жоопкерчилигиңиз Садыр Нургожоевичтикинен тарых алдында кем эмес, балким, андан да жогору".
Андан бери Ташиев атайын кызматты жетектөө менен өлкөдөгү коррупцияга, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш баштаган бир нече тармакты көзөмөлдөп келген. Саясий чөйрөдө Ташиевдин таасири өтө күчтүү болуп, бейрасмий номери экинчи адам деп айтылып келет.
Бул убакыт аралыгында Жапаров-Ташиев тандеми боюнча ар кыл талкуу жүрүп, ал учурда эки саясатчы мамилеси мыкты экенин айтып келишкен. Акыркы жолу быйыл жыл башында Жапаровдун беш жылдыгына арналган даректүү тасмада Ташиев президент менен мамилеси абдан жакшы экенин айткан жайы бар.
Бирок бул кадрдык жүрүш соңку учурдагы президенттик шайлоону эртелей өткөрүүгө байланыштуу талкуу күчөгөн учурга туш келди.
Президенттик шайлоо боюнча талкуу күчөгөн маалдагы отставка
9-февралда өлкөдөгү аттуу-баштуу 75 адамдын аты жазылган кайрылуу тараган. Алар учурдагы бийликти шайлоону тез арада өткөрүүгө чакырган.
Кайрылуу президент Садыр Жапаров менен Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Тургунбек уулуна багытталган.
Анда эң башкысы өлкөдө туруктуулук орногону, коңшулар менен чек ара маселеси чечилип, уюшкан кылмыштуу топ түп-тамыры менен жок болгону белгиленген.
Ал эми өлкөнүн мындан ары өнүгүшүнө мамлекеттик карыздын өсүшү, кымбатчылык жана жумушсуздук кедергисин тийгизип жатканы, Кыргызстанды өнүктүрүүгө жаңы стимул керек экени айтылган.
Кайрылууда алар соңку учурда президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча эки ача пикир бар экенине көңүл бурушкан:
"Жогоруда белгилеген өлкө алдыдагы чакырыктарды жана президенттик шайлоого байланышкан талаштарды эске алуу менен сиздерге өлкө президенти жана Жогорку Кеңештин төрагасы катары мүмкүн болушунча тез арада жаңы президенттик шайлоо өткөрүү демилгесин көтөрүүнү сунуштайбыз жана чакырабыз. Мындай кадам ар кандай талаш-тартыштардын, кошумча түшүндүрмөлөрдүн, коомдук бөлүнүп-жарылуулардын жана мүмкүн болгон Конституциялык сотко кайрылуулардын алдын алат деп ишенебиз", - деп айтылат кайрылууда.
Бирок айрым эксперттер мындай аракеттер тегин жерден чыгышы мүмкүн эмес экенин белгилешет.
2021-жылы кабыл алынган Конституция боюнча Кыргызстанда президент беш жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам эки мөөнөттөн ашык президент болуп шайлана албайт. Садыр Жапаров 2021-жылы 10-январдагы президенттик шайлоодо утуп чыгып, 28-январда расмий ишке кирген. Президенттик шайлоо өткөн учурда мурдагы Конституция иштеп турган. Ал Баш мыйзамда “президент алты жылга бир эле мөөнөткө шайлана алат” деп жазылган.
Былтыр Жогорку Кеңеш шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизип, кезектеги президенттик шайлоо 2027‑жылдын 24‑январына (январдын төртүнчү жекшембиси) белгиленген. Учурдагы президент Садыр Жапаров кийинки шайлоого катышары буга чейин айтылган. Бирок соңку президенттик шайлоону эртелей өткөрүү боюнча сунуш жана талкуу бул өнөктүктө күтүүсүз жагдайлар болобу деген суроолорго жем таштоодо.
Шерине