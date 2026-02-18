Депутат Көкүлов айрым вице-спикерлердин кызмат ордун карап чыгуу керектигин айтты

Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Көкүлов парламенттин спикеринин орун басарларынын, айрым комитеттин төрагалары менен депутаттык топтордун жетекчилеринин кызмат ордун карап чыгуу демилгесин көтөрдү.
Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин 18-февралдагы отурумунда сүйлөгөн сөзүндө айтты.
“Айрымдары бир да күн мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Кыргызстанга пайдасы тийген адам деп айта албайсың. Бирок чоң кызматта отурат. Жазылбаган мыйзамдар болгону үчүн ушундай болгон. Кээ бир комитеттердин төрагаларын, айрым вице-спикерлердин ордун карап чыгып, акыйкаттыкты алып келсек болот эле”, - деди ал.
Жогорку Кеңештин 90 мандаттуу VIII чакырылышы 2025-жылдын декабрь айында ишин баштаган. 12-фервалда Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңештин төрагасы кызматын тапшырып, анын ордуна Марлен Маматалиев шайланган.
Депутаттар Чыңгыз Ажибаев, Жылдыз Таалайбек кызы жана Карим Ханжезанын төраганын орун басарлары. Жогорку Кеңеште сегиз комитет жана беш депутаттык топтор бар. (BTo)
