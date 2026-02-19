Камчыбек Ташиевдин тарапташы Нургазы Анаркулов эки айга камалды

Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы, Камчыбек Ташиевдин тарапташы Нургазы Анаркулов эки айга камакка алынды. Мындай токтомду 19-февралда Бишкектин Биринчи май райондук соту чыгарды.
Шектүү сот залынан чыгып баратып коюлган айыпка макул эмес экенин, президенттик шайлоону быйыл өткөрүү тууралуу 75 адамдын кайрылуусуна тиешеси жоктугун кыска айтты.
Адвокаты Мунарбек Супатаев Нургазы Анаркуловго Кылмыш-жаза кодексинин “Массалык башаламандыктар” беренеси менен айып тагылганын билдирген.
Нургазы Анаркулов 17-февралда Казакстандан Кыргызстанга кирип келатканда чек арадан кармалган. Ал Камчыбек Ташиев Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) төрагасы кызматынан алынгандан кийин анын атынан билдирүүлөрдү таратып жаткан.
Анаркулов 2020-жылдагы Октябрь окуясынан кийин президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнө жетекчи болуп дайындалган. УКМК аны 2021-жылы февраль айында Кылмыш-жаза кодексинин “Пара талап кылуу” беренеси менен кармап, кызматтан алынган. Кийин эркиндикке чыгып, иш эмне менен бүткөнү айтылган эмес.
10-февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары - Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон.
Германияда дарыланып жаткан учурда Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун аны кызматтан алуу чечими өтө күтүүсүз болгонун билдирген. 13-февралда ал Бишкекке кайтып келип, 17-февралда чет жакка чыгып кетти. Бирок кайсы өлкөгө жана эмне үчүн кеткени айтылган жок.
Садыр Жапаров 16-февралда “Кабар” улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Камчыбек Ташиевди кабыл алганын, УКМКнын мурдагы төрагасы мамлекеттик кызматка барбай турганын айткан.
9-февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин ошол кездеги төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Алардын айрымдары кийин кайрылуунун мазмунун окубай туруп эле ага кошулууга макул болгонун айтып чыгышкан.
Ички иштер министрлиги (ИИМ) бул кайрылууга байланыштуу Кылмыш-жаза кодексинин “Массалык баш аламандыктар” беренеси менен кылмыш ишин козгоп, кайрылууда аты аталган коомдук ишмер Бекболот Талгарбековду, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси, мурдагы айыл чарба министри Эмилбек Узакбаевди жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Курманбек Дыйканбаевди, мурдагы вице-премьер, экс-депутат Аалы Карашевди жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду кармаган. (BTo/KS)
