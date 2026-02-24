25-февралдын аба ырайы: Көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт

24-26-февраль күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу жолдордогу ашууларда кар көчкү түшүү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
25-февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаайт.
Күндүз Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаайт.
Чүй, Талас, Жалал-Абад, Нарын айрым жерлерде туман түшөт. Тоо этектерде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -4…+1, күндуз 3…8
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3…+2, күндүз 5…10
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2…7, күндуз 14…19
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -2…+3, күндуз 4…9
Нарын облусунда түнкүсүн -2…-7, күндүз -2…+3
Бишкекте түнкүсүн жаан, кар жаашы мүмкүн, күндүз ала булут каптап турат, жаан-чачын жаашы ыктымалы аз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1…-3° суук, күндүз 5…7° болот.
