3-Март, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 18:17
Айбек Токтоболотов Кыргызстандын Катардагы элчиси болуп дайындалды

Aibek Toktobolotov
Aibek Toktobolotov

Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Айбек Токтоболотов Кыргызстандын Катардагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү маалымат 3-мартта президенттин сайтына жарыяланды.

47 жаштагы Айбек Токтоболотов буга чейин Тышкы иштер министрлигинин Төртүнчү саясий департаментин жетектеп турган.

Катардагы мурдагы элчи Марат Нуралиев былтыр 27-декабрда мамлекет башчынын жарлыгы менен кызматынан алынган.

Анын кызматтан кетүү себебине расмий түшүндүрмө берилбегени менен, кийинчерээк кош никесине байланыштуу иштен алынганы белгилүү болгон. Айрым булактар Нуралиевдин жүрүм-турумуна байланыштуу кызматтык териштирүү жүрүп жатканын “Азаттыкка” кабарлашкан.(ZKo)


