100 млрд доллар айланткан криптовалютанын артында ким турат?
Кыргызстанда катталган А7А5 криптовалютасынын жылдык жүгүртүүсү 100 млрд долларга жетти. Forbes басылмасы жазгандай, Орусиянын тышкы соодасын эсеп-кысабынын 10% жакыны ушул стейблкоин аркылуу өтүп жатат. Батыш өлкөлөрү ушул кезге чейин кыргызстандык 25 компанияга, анын ичинде төрт банкка санкция киргизген. Компаниялардын бир тобу Орусияга товарларды реэкспорт кылууга байланыштуу, экинчи тобу криптовалюталык операцияларга байланыштуу “кара тизмеге” илинген.
