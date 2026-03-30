Казакстандан ташылып келаткан 25 тонна пияз артка кайтарылды

Кыргызстан Казакстандан импорттолуп келаткан 25 тонна пиязды киргизбей, артка кайтарды.
Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдиргендей, “Ак-Тилек автожолу” фитосанитардык текшерүү постунда 29-мартта Казакстандан ташылып келаткан 25 тонна пияздын таңгагында маркировка жок экени аныкталган.
Министрлик Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин чечимине ылайык, продукциянын ар бир таңгагында анын аталышы, чыгарылган жана реэкспорт болчу өлкө жөнүндө маалыматтарды камтыган маркировкасы болушу керектигин эскертти.
Мекеме карантин алдындагы жүктү маркировкасыз алып кирүү Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптарын бузарын, ушундан улам ал кайра Казакстанга кайтарылганын кошумчалады. (BTo)
