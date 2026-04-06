Кытайдагы силкинүүнүн эпкини Алайдын Нура аймагында сезилди

5-апрель күнү саат 19:24тө Кытайда күчү 5 баллга жеткен жер титирөө катталып, толкуну Кыргызстанда да сезилди.
Кыргызстандын Сейсмологиялык институту маалымдагандай, Кыргызстанда Алай районунун Нура, Эркечтам жана Экизяк айылдарында силкинүүнүн күчү 3 баллды түздү.
Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Эркечтам айылынан 47, Нурадан 49 чакырым аралыкта, Кытайдын аймагында катталган.
Кыргызстандын Кытай менен чек арасында силкинүүлөр бат-бат кайталанып турат.
2008-жылы октябрда Алай районунун Нура айылында күчү сегиз баллга жеткен зилзаладан 75 киши набыт болгон. (ZKo)
5-апрель күнү саат 19:24тө Кытайда күчү 5 баллга жеткен жер титирөө катталып, толкуну Кыргызстанда да сезилди.
Шерине