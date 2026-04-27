Саммитке байланыштуу быйыл жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталат

Быйыл жаңы окуу жылы 1-сентябрда эмес 15-сентябрда башталып, 2027-жылдын 25-майында аяктайт. Бул тууралуу 27-апрелде Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева билдирди.
Анын сөзүнө караганда, бул 31-август, 1-сентябрь күндөрү Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна (ШКУ) мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитине байланыштуу.
2001-жылы ШКУну Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан терроризм, экстремизм, сепаратизм, наркотрафик менен күрөшүүчү уюм катары негиздеген. Кийин уюмдун катарына Индия, Пакистан, Иран жана Беларус кошулуп ШКУга кирген мамлекеттердин саны онго жетти. Андан тышкары Ооганстан, Монголия байкоочу макамына ээ. (BTo)
Шерине