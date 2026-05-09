Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Май, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 14:44
Жаңылыктар

Аба ырайы: Көпчүлүк аймактарда жаан жаайт

10-майдан 12-майга чейин республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугуна жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.

Күндүн ысышына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондордо, Балыкчы-Казарман-Жалал-Абад жолундагы Көк-Арт жана Каракол-Эңилчек жолундагы Чоң-Ашуу ашууларында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Автоунаалар ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.

10-майда түнкүсүн Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт.

Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12…17, күндүз 16…21;

Талас өрөөнүндө түнкүсүн 11…16, күндүз 15…20;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 15…20, күндүз 24…29;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 8…13, күндүз 21…26;

Нарын облусунда түнкүсүн 7…12, күндүз 23…28.

Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөйт. Күндүз мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13…15°, күндүз 17…19° жылуу болот.

Дагы караңыз

"Боштондук үчүн күрөшкөндөр "басмачы" аталып, өкүмсүз атылган"

Ленинграддык жаран Украинага 150 доллар которгону үчүн 12 жылга кесилди

Бишкекте Улуу Жеңиштин 81 жылдыгына арналган эскерүү өттү

"Согушка кеткен акча жаратылышка жумшалса болмок". Кыргызстанда Жеңиш күнү белгиленүүдө

Трамп Орусия менен Украинанын ортосунда ок атышуу үч күнгө токтогонун жарыялады

Бишкекте 9-май күнү дрон учурууга тыюу салынды

Eurovision: Ыр сынакты коштогон геосаясат, беш өлкөнүн бойкоту


Шерине

XS
SM
MD
LG