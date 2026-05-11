Орус армиясы Украинага сокку урууну улантууда

АКШнын ортомчулугу менен Орусия жана Украина макулдашкан үч күндүк элдешүүгө карабастан, акыркы суткада орус аскерлери Украина аймагына сокку урганы маалым болду. Украин бийлиги билдиргендей, соңку чабуулдардан өмүрү кыйылгандар жана жараат алгандар бар.
Херсон облусунда аткылоолордон эки адам набыт болуп, дагы эки киши жараат алды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Александр Прокудин билдирди.
Харьков облусунда аба чабуулдардан беш жайкын тургун жабыркаганын облустук администрациянын жетекчиси Олег Синегубов маалымдады.
11-майга караган түнү Днепропетров облусундагы Никополь району дрондордун чабуулуна кабылды. Облустук администрациянын башчысы Александр Ганжанын айтымында, бир ашкананы өрт чалып, чарбалык курулуш талкаланган.
Фронтто да салгылашуулар уланды. Украинанын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабынын 11-майдын таңында тараткан маалыматына ылайык, акыркы суткада 180ге жакын кагылышуу катталган. Айыгышкан салгылаштар Покровск, Гуляйполе жана Лиман багыттарында жүрдү.
8-майда АКШ президенти Дональд Трамп Орусия менен Украинанын ортосунда үч күндүк элдешүү боюнча макулдашуу жетишилгенин билдирген. Кийинчерээк Киев менен Москва бул макулдашууну ырасташкан. Трамптын айтымында, элдешүү 9, 10 жана 11-май күндөрү уланмак жана ага согуш аракеттерин токтотуу менен катар “1000ге 1000” форматы боюнча туткундарды алмашуу да кирмек.
Трамп өзү жазгандай, элдешүү өтүнүчүн ал сунуштап, Орусия менен Украинанын президенттери буга макул болушкан.
