Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
22-Май, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 14:52
Жаңылыктар

Мугалимдерди мектептин оңдоп-түзөө иштерине тартууга тыюу салынды

Агартуу министрлиги.
Агартуу министрлиги.

Агартуу министрлиги мугалимдерди мектептин оңдоп-түзөө иштерине, өзгөчө жайкы эс алуу мезгилинде, тартууга тыюу салынганын эскертти.

Министрлик 2025–2026-окуу жылында республикалык бюджеттен мектептерди утурумдук оңдоо иштерине 404 млн сом каралганын, мугалимдердин негизги милдети окуучуларга сапаттуу билим берүү жана окуу-тарбия процессин уюштуруу экенин билдирди.

Агартуу министрлиги ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мугалимдерди көчө тазалоо, айлана-чөйрөнү иретке келтирүү, короо шыпыруу жана башка чарбалык иштерге тартууга жол берилбей турганын кошумчалап, мындай аракеттер мыйзамга каршы келерин кабарлады.

Кыргызстанда адатта жайкы эс алууга кетер алдында мугалимдер мектепти оңдоп-түзүү иштерине тартылат. (BTo)

Дагы караңыз

"Лукойл" ишканасынын ири заводунда өндүрүш эки эсе азайды

Трамп Польшага 5 миң америкалык аскер кызматкери жөнөтүлөрүн айтты

УКМК Ош шаардык төрөт үйүнүн башчысы кармалганын билдирди

Орусияда бир нече дин кызматкери кармалганы кабарланды

Бишкектин мэри электр чыгырыктары тартипке келтирилбесе тыюу салынарын айтты

Төрт айда экзаменден өткөндөргө жарым жылга убактылуу айдоочулук күбөлүк берилет

Кантта жол кырсыгынан бир адам каза болуп, үч киши жаракат алды

Өкмөт күйүүчү майдын баасын кармап туруу үчүн субсидия маселесин карап жатат

Шерине

XS
SM
MD
LG