Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
22-Май, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 17:57
Жаңылыктар

Кыргызстан чет элдик жумушчулар үчүн квотаны 100 миңге чыгарды

Бишкектин тигүү цехтеринин биринде иштеген Бангладештин жарандары. Архив.
Бишкектин тигүү цехтеринин биринде иштеген Бангладештин жарандары. Архив.

Өкмөт 2026-жылы Кыргызстанга сырттан келип иштей турган эмгек мигранттары үчүн квотаны 52 миңден 100 миңге чейин көбөйттү. Тиешелүү тескемеге Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 30-апрелде кол койгон.

Расмий маалыматка ылайык, 2025-жылы чет өлкөлүк жумушчуларга 25 миң орун бөлүнгөн, бирок кийинчерээк 42 миңге чыгарылган.

Кыргызстандан эмгек квотасын сураган өлкөлөрдүн башында Кытай, Индия, Түркия, Пакистан жана башка мамлекеттер турат.

Эмгек квоталарды бөлүштүрүү 2025-жылдан тартып Тышкы иштер министрлигинин (ТИМ) карамагына өткөрүлүп берилген. (BTo)

Дагы караңыз

Казак редакциясынын иликтөөсүнөн кийин "Азаттыктын" эки сайты ачылбай калды

Ярославлда мунай заводу бутага алынды, Днепрде 19 киши жарадар болду

Мугалимдерди мектептин оңдоп-түзөө иштерине тартууга тыюу салынды

Трамп Польшага 5 миң америкалык аскер кызматкери жөнөтүлөрүн айтты

УКМК Ош шаардык төрөт үйүнүн башчысы кармалганын билдирди

Бишкектин мэри электр чыгырыктары тартипке келтирилбесе тыюу салынарын айтты

Төрт айда экзаменден өткөндөргө жарым жылга убактылуу айдоочулук күбөлүк берилет

Кантта жол кырсыгынан бир адам каза болуп, үч киши жаракат алды

Шерине

XS
SM
MD
LG