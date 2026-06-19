Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
19-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:19
Кыргызстан

"Кыргыз экономикалык керемети". Акаевдин сөзү талкуу жаратты

"Кыргыз экономикалык керемети". Акаевдин сөзү талкуу жаратты
Embed
"Кыргыз экономикалык керемети". Акаевдин сөзү талкуу жаратты

No media source currently available

0:00 0:06:28 0:00
Түз линк

Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Ысык-Көл эл аралык форумуна келди. Ал өлкө кыска убакытта "экономикалык керемет” жаратканын жана аны улантуу үчүн президент Садыр Жапаровго кошумча мандат берүү керектигин айтты. Акаев бул үчүн 10 жылга чейин убакыт зарыл экенин белгиледи.

Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Ысык-Көл эл аралык форумуна келди. Ал өлкө кыска убакытта "экономикалык керемет” жаратканын жана аны улантуу үчүн президент Садыр Жапаровго кошумча мандат берүү керектигин айтты. Акаев бул үчүн 10 жылга чейин убакыт зарыл экенин белгиледи. Азыркы мамлекет башчы эски Конституция менен шайланган, бирок жаңы Конституцияга ылайык эки гана мөөнөт иштөөгө укугу бар.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG