Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Ысык-Көл эл аралык форумуна келди. Ал өлкө кыска убакытта "экономикалык керемет” жаратканын жана аны улантуу үчүн президент Садыр Жапаровго кошумча мандат берүү керектигин айтты. Акаев бул үчүн 10 жылга чейин убакыт зарыл экенин белгиледи. Азыркы мамлекет башчы эски Конституция менен шайланган, бирок жаңы Конституцияга ылайык эки гана мөөнөт иштөөгө укугу бар.
"Кыргыз экономикалык керемети". Акаевдин сөзү талкуу жаратты
Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Ысык-Көл эл аралык форумуна келди. Ал өлкө кыска убакытта "экономикалык керемет” жаратканын жана аны улантуу үчүн президент Садыр Жапаровго кошумча мандат берүү керектигин айтты. Акаев бул үчүн 10 жылга чейин убакыт зарыл экенин белгиледи.
Шерине