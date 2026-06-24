Бишкекте Howo машинеси 58 жаштагы аялды сүзүп, ал кырсык болгон жерде мүрт кетти

24-июнда Бишкектин Асаналиев жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде Howo үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа 58 жаштагы аялды сүзүп, ал кырсык болгон жерде мүрт кетти.
Ички иштер министрлигинин (ИИМ) Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматы боюнча, Howo машинесинин айдоочусу түндүк тарапка бараткан. Окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат.
Социалдык тармактарда тараган видеодо маркум жөө өтмөк жок жерден жолду кесип өткөнү, ошол учурда жүк ташуучу унаа ордунан жылып аялды тебелеп кеткенин көрүүгө болот.
Кыргызстанда акыркы жылдары жол кырсыктары көп катталууда. 14-майда Кашка-Суу айылы тараптан Бишкек шаарын көздөй келе жаткан Honda Torneo үлгүсүндөгү машине жол четинде турган 28 жаштагы келинди жанындагы 6, 4, 2 жаштагы балдары жана 14 жаштагы сиңдиси менен кошо сүзүп кетип, бешөө тең каза тапкан. Келиндин алты айлык боюнда болгон. Кырсыкка шектүү 22 жаштагы айдоочу камакка алынган.
30-майда Бишкек-Ош жолунун 178-чакырымында (ред: Суусамыр) түштүктөн түндүктү көздөй бараткан Honda Civic үлгүсүндөгү машиненин 30 жаштагы айдоочусу уктап кетип, каршы тилкеде келаткан Kia К7 автоунаасы менен кагышкан. Кырсыктан бир үй-бүлөнүн мүчөлөрү 3, 11, 13 жаштагы балдар жана 22 жаштагы дагы бир адам каза болгон.
Расмий маалымат боюнча, 2025-жылы Кыргызстанда 8 456 жол кырсыгы болуп, андан 900 киши каза тапкан. Дагы 12 миң 169 адам ар кандай жаракат алган. Кырсыктарга автоунааны катуу айдоо, каршы тилкеге чыгуу, ичимдик ичип рулга отуруу жана айрым автожолдордун талапка жооп бербегени негизги себеп экени айтылып келет. (BTo)
Шерине