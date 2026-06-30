Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 13:00
Жаңылыктар

Кыргызстанда электр энергиясын керектөө рекорддук деңгээлге чыкты

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

“Кыргызстан улуттук электр тармагы” ачык акционердик коому 29-июнда өлкөнүн энергосистемасындагы суткалык электр жарыгын керектөө 47 миллион 112 миң кВт/саатка жеткенин билдирди.

Ишкананын маалыматында бул — тарыхтагы жай мезгилинде катталган эң жогорку көрсөткүч. 2025-жылдын 29-июнунда керектөө 40 миллион кВт/сааттын тегерегинде болгон.

“Кыргызстан улуттук электр тармагы” жаңы көп кабаттуу үйлөр (МИК), социалдык мекемелер, өнөр-жай объекттери курулуп, пайдаланууга берилгендиктен электр жарыгын колдонуу жогорулаганын кабарлады.

Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн саны жыл сайын орточо 30 миң абонентке көбөйүп жатат. Ишкана калкты жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырып, колдонулбай турган тиричилик шаймандарын убагында өчүрүп турууга үндөдү.

Расмий маалымат боюнча, Кыргызстан 2026-жылы 19,6 млрд кВт саат электр жарыгын колдонот деп эсептелген. Анын ичинен 15,7 млрд кВт саатты Кыргызстан өзү өндүргөн электр энергиясы менен жабат деп күтүлүүдө. Калган 4 млрд кВт саатты коңшу өлкөлөрдөн сатып алат.

Кыргызстан өзү өндүргөн электр энергиясы керектөөнү жаппайт. Ушундан улам жыл сайын күз-кыш мезгилинде Казакстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан жана Орусиядан электр жарыгын сатып алат. (BTo)

Дагы караңыз

Кадамжайдагы балдар үйүндө 11 жаштагы өспүрүм каза болду

Футбол: Канада, Бразилия, Парагвай жана Марокко 1/8 финалга чыкты

Улуттук банк жыл башынан бери эң ири интервенция жасады

Баткенде катуу шамалдын чыгымы 16 млн сом деп эсептелди

Орус армиясынын соккуларынан Украинада 11 киши набыт болду

Казакстанда аскерлерди жогорку күжүрмөн даярдыкка келтирүү боюнча машыгуулар өтүүдө

Трамп Иран менен сүйлөшүү Дохада өтөрүн билдирди, Тегеран бул маалыматты четке какты

Шерине

XS
SM
MD
LG