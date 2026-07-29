Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
29-Июль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:48
Жаңылыктар

Кыргызстанда президенттик шайлоо 2027-жылдын 27-январында өтөт

Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек. Иллюстрациялык сүрөт.
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек. Иллюстрациялык сүрөт.

Мамлекет башчы Садыр Жапаров “Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документке кол койду.

Мыйзамды парламент 24-июнда кабыл алган.

Ага ылайык, мындан ары президенттик шайлоо анын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктоочу жылдын январь айынын төртүнчү шаршембисинде өткөрүлөт. Демек, кезектеги президенттик шайлоо 2027-жылдын 27-январында болот.

Парламенттик шайлоо учурдагы чакырылыштагы Жогорку Кеңеш шайланган конституциялык мөөнөт аяктаган айдын шаршембисинде өткөрүлөт. Добуш берүү күндөрү иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө карабастан жумуш күнү катары эмгек акысын сактоо менен дем алыш күнү болуп эсептелет.

Демилгечилер муну элдин шайлоодо добуш берүүгө катышуусун көбөйтүү менен байланыштырган.

Буга чейинки шайлоо мыйзамы боюнча президенттик кезектеги шайлоо 2027-жылдын 30-январында өтмөк. (BTo)

Дагы караңыз

Абактагы Алга Кылычов кайрадан айып изоляторуна камалганы кабарланды

Орусияда Telegram'дын негиздөөчүсү Дуровго террорчулук тууралуу айып тагылды

Путин Казакстан жана Өзбекстан менен аскердик келишимдерди карап чыгууну тапшырды

АКШ Сенаты Орусияга каршы санкция тууралуу мыйзам долбоорун жактырды

Бишкекте окуучулар көзү азиздер үчүн "акылдуу" көз айнек иштеп чыгышты

Быйыл тоо-кен ишканалары 46,5 млрд сом салык жана төлөмдөрдү төктү

"Коммерсант": Wildberries Казакстанда кампаларды караштырып жатат

Жусуп Абдрахманов жөнүндөгү тарыхый тасма тартылып бүттү
Куржундар

Шерине

XS
SM
MD
LG