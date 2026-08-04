Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
4-Август, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 17:28
Жаңылыктар

"Ош-Тазалыктын" кызматкерине кол көтөргөн аял милицияга жеткирилди

Бизди Google'дан табыңыз
Милицияга жеткирилген аял.
Милицияга жеткирилген аял.

Ош шаардык ички иштер башкармалыгы “Ош-Тазалык” муниципалдык кызматынын жумушчусу, 63 жаштагы Карачач Үкүевага кол көтөргөн аял аныкталып, Ак-Буура милиция бөлүмүнө жеткирилгенин кабарлады.

Ал Ош шаарынын Манас-Ата кичи районунун 34 жаштагы тургуну экени, ушул тапта эч жерде иштебей турганы такталган. Ошондой эле окуя болгон күнү курбусу менен алкоголдук ичимдик ичип чыккандыгын, мас болгондуктан “Ош-Тазалыктын” кызматкери менен болгон чыр эсинде жок экенин айткан.

Окуя 1-августтун таңында болгон. Социалдык тармактарда тараган видеодо “Ош-Тазалыктын” кызматкери менен дагы бир аял жаңжалдашып жатканын көрүүгө болот. Карачач Үкүевага ал иштеп жатканда тааныбаган эле аял келип, ичке тепкенин айтып милицияга арыз жазган. (BTo)

Дагы караңыз

Адылбек Касымалиев күйүүчү май дагы кымбаттай турганын айтты

1-октябрдан баштап өлкөдө эң аз пенсия 8 800 сом болот

Кыргызстанда адамдын сөөгүн крематорийде өрттөөгө тыюу салынды

Алагөзов "чет өлкөлүктөр Кыргызстанда бир да объектини кайтарбай турганын" айтты

Орусияда дрон соккусунан он киши жабыркады, Wildberries'тин кампасы өрттөнүүдө

Иранда Израилдин пайдасына "тыңчылык кылган" деген айып менен эки киши дарга асылды

Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко кызматтан бошотулду

Иран АКШ менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын четке какты

Шерине

XS
SM
MD
LG