Бактыбек Сыдыков шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылганына атаандаштарын айыптады

№13 шайлоо округунан талапкер болгон Бактыбек Сыдыков бул шайлоо тилкесиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылганына байланыштуу кайрылуу жасады. Ал Фейсбуктагы баракчасына 19 миңден ашык добуш топтоп утуп келгенин, бирок атаандаштарынын айынан "жеңиштен четтетилгенин" жазды. Ал кимдир бирөөлөрдүн атын ачык атаган жок.
"Мен да элиме, мамлекетиме кызматымды улантуу үчүн бул жарышка катыштым. Күрөш таза жана калыс болду. 19 миңден ашуун добуш алып, жалпы өлкөдө эң көп добушка ээ болгон талапкерлердин арасынан үчүнчү орунга чыгып, жеңишке жеттим. Бирок тилекке каршы, айрым атаандаштарым ар кандай ыплас ыкмалар менен каралоолорду жаадырып, БШК аркылуу мени жеңиштен четтетишти. Кыргызда "кыңыр иш кырк жылда билинет" деп айтылат. Мен чындык сөзсүз айтылат деп ишенем, ким эмне үчүн, кандай максатта мындай иштерге барганын ачыкталган күн келет", - деп жазды Сыдыков.
БШК 3-декабрда Жалал-Абад облусундагы №13 шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Буга аталган округдагы 35 добушканада талапкерлердин байкоочулары камераларды мыйзамсыз орноткону себеп болгонун маалымдаган. Боршайком муну менен добуш берүүнүн купуялуулугу тууралуу эреже бузулган деп таап, кайра шайлоого азыркы талапкерлер катыша албайт деген чечим чыгарган.
Анын алдында облустук милиция 30-ноябрда №13 округдагы №2410 шайлоо тилкесинде талапкер Бактыбек Сыдыковдун өкүлдөрү эсептөө үкөктөрүн видеокамерага тартып жатканы аныкталганын билдирген.
Ага чейин “7-канал” добушканада шайлоо күнү тартылган видеону жарыялаган. Анда добушканада бюллетендерди салуучу үкөктүн үстүнө илинген телефонду көрүүгө болот.
Видео тартып жаткан кишиге жооп берген адам ал талапкер Бактыбек Сыдыковдун өкүлү экенин, кайсы бир адамдар телефонду ушинтип илип коюуга буйрук беришкенин айтканын көрүүгө болот. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү алар “мүмкүн эмес экенин айтканына карабай, илип коюшканын” билдирген. Мындан кийин шайлоо тилкесине милиция кызматкерлери келип, териштире баштаганы тартылган.
№2410 добушканасы Ноокен районунун жана Базар-Коргон районунун бир бөлүгүн камтыган №13 шайлоо округуна кирет. Бул округда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттин сегизинчи чакырылышына депутат болуу үчүн 14 талапкер ат салышып, баштапкы эсептерге ылайык эркектерден Бактыбек Сыдыков, Айбек Алтынбеков, аялдардан Айгүл Карабекова алдыга чыккан. Аталган округда 160 миң 340 шайлоочу катталган, шайлоо күнү 94 добушкана ачылган.
Бактыбек Сыдыков бул боюнча 2-декабрда Фейсбуктагы постунда билдирүү таратып, муну "негизсиз каралоо, менин жеңишимди жокко чыгаруу максаты көздөгөн" аракет катары баалаган.
