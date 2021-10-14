Шайлоо-2021: Талапкерлердин саны 300дөн ашты (тизме)

Кыргызстанда бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) арыз менен кайрылгандар 381 адам болду. Бул тууралуу Боршайком 14-октябрда билдирди.
Арыздарды кабыл алуу 13-октябрда жыйынтыкталган.
Талапкер болууну көздөгөн 381 адамдын 31и аял, 350сү эркек.
379 адам өзүн өзү көрсөтүп, 8ин жети саясий партия көрсөткөн.
Эң көп талапкер (19) Кадамжай шайлоо округунда, эң азы Ноокат (4) жана Өзгөн округдарында.
БШКга жалпысынан 387 арыз берилди, алардын ичинен 3 талапкер өз арыздарын кайра чакыртып алды, 3 талапкер өз арыздарын кайра чакыртып алып, мөөнөт аяктаганга чейин кайра арыз беришти.
Бир мандаттуу округдардан талапкерлерди каттоо 29-октябрда жыйынтыкталат.
Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бүт өлкө боюнча 36 шайлоо округу түзүлгөн.
Облустар боюнча талапкерлерди көрсөтүү төмөнкүдөй:
- Баткен облусу – 3 шайлоо округу, 40 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 4 аял.
- Ош облусу – 9 шайлоо округу, 71 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 3 аял.
- Жалал-Абад облусу – 7 шайлоо округу, 63 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 3 аял.
- Талас облусу – 2 шайлоо округу, 17 талапкер көрсөтүлдү, аялдар жок.
- Чүй облусу – 6 шайлоо округу, 73 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 3 аял.
- Бишкек шаары – 4 шайлоо округу, 38 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 4 аял.
- Нарын облусу – 2 шайлоо округу, 31 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 4 аял.
- Ысык-Көл облусу – 3 шайлоо округу, 48 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 10 аял.
Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү төмөнкүчө жүзөгө ашырылат.
1) Саясий партиялардан ар бир талапкер талапкерлиги добушка коюлган шайлоо округун көрсөтүү менен съезддерде. Саясий партиялар бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бирден ашык эмес талапкерди көрсөтүүгө укуктуу. Талапкерди көрсөтүү жөнүндө чечим жашыруун добуш берүү менен кабыл алынат.
2) Өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде талапкердин өзүнүн ушул шайлоо округу боюнча талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арызын БШКга берүү жолу менен.
3) Талапкер бир шайлоо округунда гана көрсөтүлүшү мүмкүн.
Талапкерлердин тизмеси:
Баткен облусу
№1 Лейлек шайлоо округу
- Сегизбаев Мирбек Абдрахимович
- Мукарамов Асылбек Турабаевич
- Жороев Исманали Эгембердиевич
- Имматов Ина Имматович,
- Таштанкулов Касым Абдусаматович
- Юсупов Рустамжон Абдувалиевич
- Жусупов Аширбай Бапович
- Абдираимова Назгул Назыровна (онлайн)
- Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич
- Бекмуратов Баймурат Асатович
№2 Баткен шайлоо округу
- Исламбеков Белек Мамасалиевич
- Аширалиев Чынтемир Камчыбекович
- Абылкасым уулу Канатбек (онлайн)
- Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич
- Мадалиев Асылбек Алтымышович (онлайн)
- Юсупалиев Мунарбек Худайбердиевич (онлайн)
- Аркабаев Номанжан Акматович
- Артыкбаев Гыламидин Урустомович
- Төлөмүшов Бегали Пирмаматович
- Салихов Кенеш Каримович
- Дыйканов Максатбек Дыйканович
№3 Кадамжай шайлоо округу
- Ганыев Каныбек Токтоматович
- Атажанов Ырысбек Ысламович
- Насиров АбдижамилЖусупович
- Шамшидин уулу Абдулхамид
- Назарбаев Абдунаби Салыевич (онлайн)
- Максутов Мурсалим Султаналиевич (онлайн)
- Талипов Нурали Орозалиевич
- Миркадыров Мухтар Мирсалиевич (онлайн)
- Сыргабаев Замирбек Самаматович (онлайн)
- Алибеков Шерахмад Халилович
- Садыкова Эркеайым Гульбаевна
- Якубов Ильязбек Абдувалижонович
- Мамаюсупов Абдыхалил Шадманович
- Досанов Нурбек Маликович
- Маманова Розакан Султановна
- Маматалиева Өмүркан Турсуналиевна
- Мурадилов Бекболот Мурадилович
- Курванбаев Суйунбек Бурканидинович
- Акматов Айданбек Акматович
Ош облусу
№4 Көк-Жар шайлоо округу
- Мадмаров Уланбек Аданбекович
- Жолболдуев Памирбек Бакыевич
- Түмөнов Чынгыз Сүйүнбаевич
- Бакиров Өмүрбек Мирзаимовив
- Абдрахманов Азамат Абдилазизович (онлайн)
- Калматов Талас Сагынбаевич (онлайн)
- Турсункулов Мирланбек Эшматович
- Зулпуев Абдивап Момунович
- Мавлянова Махабат Эргешовна
- Рысбаев Равшанбек Рысбаевич
- Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович
№5 Ноокат шайлоо округу
- Жолдошов Беки Кадырбердиевич
- Марипов Бакытбек Асамидинович
- Абдивалиев Артыкбай Турабидинович
- Коргонбай уулу Жусупбек
№6 Араван шайлоо округу
- Нурбаев Бакытбек Токтосунович
- Нурбаев Жалолидин Паязидинович (онлайн)
- Гаипов Адахамжон Алимжонович
- Абдувалиев Довлотбек Маматурдиевич
- Маннанов Ильхом Абдукахарович
- Обдунов Элмурат Адбувапович
№7 Ош шайлоо округу
- Арзибаев Бекболот Осконбаевич
- Камбарбек уулу Үсөн
- Алтыбаева Айнуру Тойчиевна
- Алымбубаева Зулайка Бекатовна (онлайн)
- Маматалиев Нурбакыт Мухтарович
- Камчиев Жамбылбек (онлайн)
- Жорокулов Максатбек Мергенбаевич (онлайн)
- Фаттахов Бахтияаржан Азизович
- Калбаев Толонбай Мамытович (онлайн)
- Сайпидинов Эмил Жумабаевич
- Сагынбаев Дайыр Баяманович
- Осмонов Айбек Жапарович
№8 Төлөйкөн шайлоо округу
- Алимбеков Нурбек Каарыевич
- Темирбаев Мухаммад Миңбаевич
- Жуков Виталий Юриьевич(онлайн)
- Атазов Шайлообек Карыбекович
- Орозбаев Айбек Маматович
№9 Кара-Суу шайлоо округу
- Бакир Бакытбек
- Эргешов Толкун Турдукулович (онлайн)
- Абдыразаков Нурсултан Эркинбекович
- Козубаев Муртазали Кутугалиевич
- Жаныбеков Бөкөмбай Жаныбекович (онлайн)
- Акылбеков Элнур Акылбекович (онлайн)
- Примкулов Гавхарбек Асылбекович
- Матраимов Искендер Исмаилович
№10 Куршаб шайлоо округу
- Танабаев Нурлан Исамидинович
- Бакыев Улукбек Хаджимуканович
- Толонов Данияр Эрмекович
- Толанов Тынчтыкбек Абдыкадырович
- Токторов Алтынбек Эгембердиевич
- Артыков Асылбек Авазбекович (онлайн)
- Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич
- Садыков Нурбек Аданбекович
- Чодуев Эркинбек Урайымович
- Келдибаев Төлөгөн Кыязович
- Пасаңов Эржигит Жетимишович
№11 Алай шайлоо округу
- Ибраимов Санжар Кубанычбекович
- Саипов Бакытбек Саипович
- Тоотаев Улукмырза Абдилашимович
- Примов Улан Бердибаевич
- Кадырбердиев Маматурайым (онлайн)
- Орунбеков Дайырбек Тейишович
- Каримбеков Абдисаит Момунбаевич
- Галдыбаев Жаманкул Жолчуевич
- Жээнбаев Осконбай Сатыбаевич
- Божонов Замирбек Сабиржанович (Онлайн)
№12 Өзгөн шайлоо округу
- Карашев Аалы Азимович
- Жумакадыр уулу Манасмиң
- Бердалиев Бакыи Чырмашбаевич
- Сатыбалдиев Элмурза Ракиевич
Жалал-Абад облусу
№13 Сузак шайлоо округу
- Кебекбаев Сабыралы Тойчуевич
- Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович
- Лилиенталь Юлия Викторовна
- Жээнбеков Жусупжан Амражанович
- Икрамов Тазабек Икрамович
- Самидинов Кумарбек Манапбаевич
- Кулматов Эделбек Маматкулович
- Эгембердиев Омурбек Калыбекович (онлайн)
- Камбаров Абдиллабек Ракманович (онлайн)
- Мамбеткулов Максатбек Назиржанович
- Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович
- Максутов Манас Кутчубекович
- Маматов Улан Орозалиевич
- Артыкбаев Сейдахмат Жокобаевич
- Шакиров Асан Шакирович
- Турков Мунарбек Максатбекович
№14 Жалал Абад шайлоо округу
- Мамасыдыков Кумарбек Канболотович
- Жээнбеков Келдибек Эркинбекович (онлайн)
- Атабеков Таалайбек Айтышович (онлайн)
- Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич (онлайн)
- Салымбаев Чынгыз Жусупович (онлайн)
- Шаимкулов Манас Каныбекович
№15 Базар - Коргон шайлоо округу
- Абдыжапарова Нурбюбю Маатмусаевна
- Акунбеков Эрнист Абакирович
- Арзыкулов Сүйүнбек Абитович
- Коңурбаева Айгуль Казыбековна (онлайн)
- Уметалиев Артур Алимжанович
- Бакиев Кубанычбек
- Алтынбеков Айбек
№16 Ноокен шайлоо округу
- Сыдыков Бактыбек Усенович
- Арстанбеков Акылбек Советбекович
- Матсаков Кадырбек Мусаевич (онлайн)
- Тешебаев Акимбай Сатылганович (онлайн)
- Насырбеков Бакытбек Насырбекович (онлайн)
- Ашурбаев Дилшадбек Кадырбекович (онлайн)
- Анарбаев Каныбек Махамаджалилович (онлайн)
- Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович
- Кадыркулов Мурат Калмаматович
№17 Аксы шайлоо округу
- Токтобаев Суйунбай Жумаканович
- Шакиев Нурланбек Тургунбекович
- Эргешов Алмазбек Манасбекович
- Шайдиев Алмазбек Усупбаевич (онлайн)
- Чомонов Манас Алишерович
- Момунов Акат Акынович
№18 Ала-Бука шайлоо округу
- Оморов Чынгыз Ашырбекович
- Сулайманкулов Медеркул Ормонович
- Нишанходжаев Минавар Мусаевич
- Туранов Искендер Эрикович
- Алымов Адылбек Шарипович
- Турсунбаев Азизбек Атакозуевич
№19 Токтогул шайлоо округу
- Дуйшеналиев Болотбек Согушбекович
- Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович
- Касымов Нурлан Орозалиевич
- Матмусаев Жанышбек Мырзабекович
- Койчубаев Азамат Ашымович
- Кармышов Тимурлан Апизканович
- Тотонов Нурбек Темирбекович
- Алыбаев Айбек Ташибекович
- Бекишов Абдыбек Дуйшебекович
- Ракаев Акылбек Калышевич
- Абдылдаев Тынчтыкбек Кубатович
- Байгазиев Беканас Замирбекович
- Сулайманов Кундузбек Кошалиевич
Талас облусу
№20 Манас шайлоо округу
- Жакеев Алмазбек Алманбетович
- Ажыбеков Бактыгул Ажыбекович
- Жакыпбеков Шадыкан Мырзаканович
- Шаршенбек Сардар
- Назарбеков Мирлан Рысбекович
- Мамбеткулов Замирбек Токтогулович
- Жумабеков Дастанбек Артисбекович
№21 Талас шайлоо округу
- Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович
- Чойбеков Бактыбек Каныбекович
- Жунусбеков Төрөкан Бейшенбекович
- Айтигулов Муктарбек Мукулович
- Турдумалиев Сазыкбай Абдрахманович
- Нусубалиев Токтоналы Сатарович
- Сариев Эсен Тыныбекович (онлайн)
- Айталиев Таалайбек Дөөлөтказиевич
- Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович
- Кыдыралиев Бакыт Мукамбетович
Чүй облусу
№22 Жайыл шайлоо округу
- Иманкулов Эркин Токтаалиевич
- Райымкулов Бактыбек Кемелбекович
- Мамаев Замирбек Дакимович
- Аманкулов Эмир Эркинбекович
- Рыскулбек уулу Нурмат
- Джаналиев Кенжебек Бектурович
- Азыгалиев Нурланбек Асанбекович
- Карабаев Манасбек Токтогулович
- Бакеев Аскарбек Колхозбекович
№23 Москва шайлоо округу
- Булекбаев Эркин Касымович
- Нажиев Мирбек Дуйшенбекович
- Иманкулов Талай Маданбекович
- Мырзаканов Раад Бакашевич
- Джекшенов Мирлан Ратынбекович
- Енгалычев Евгений Равильевич
- Ханджеза Карим Ламзарович
- Омотов Исмоилжон Саймидинович
- Ибраимова Атыркул Сыйдалиевна
- Мамутов Ахматжан Рахимович
- Джабаев Ринат Шаршенбекович
- Ешалиев Улан Жолдошбекович
- Мадылбеков Туратбек
- Зикиров Жусупбек Камчыбекович
№24 Сокулук шайлоо округу
- Аширбаев Элкинбек Токтогонович
- Джунусалиев Рамис Майрамбекович
- Абдылдаев Сооронбай Эргешович
- Сарымсаков Каныбек Кубанычбекович
- Карымшакова Гүлүйпа Өмүрзаковна
- Курманалиев Акыл Курманбекович
- Садалиев Улан Шейшенбекович
- Кенжебаев Аманкан Батырбекович
№25 Аламүдүн шайлоо округу
- Атамбаев Сейитбек Алмазбекович
- Аспек уулу Азамат
- Чакибаев Эмиль Акжолтоевич
- Абдувалиев Зарылбек Рубенович
- Иманалиев Каныбек Капашович
- Момункулов Эмил Базаркулович
- Исиралиева Анара Усонбековна
- Момонкулов Талгат Мелисович
- Чынтемиров Бердибек Айбекович
- Эшенкулов Кулжамал Буланбекович
- Дунканаев Айбек Медетбекович
- Бегалиев Болотбек Касымбекович
№30 Ысык-Ата шайлоо округу
- Дурсунов Атамша Латифович
- Курманов Байыш Жантаевич
- Таштанбеков Акбокон Дукенов
- Рыскулов Максат Борисович
- Эдигеев Джанат Асылбекович
- Бекитаев Мирлан Абдыбекович
- Будайчиев Дуйшомбек Кадыркулович
- Касымов АскарТумурчинович
- Касенов Шаршеналы Рахимович
- Садовников Вадим Александрович
- Кожокеев Акылбек Алмарбекович
- Джыргалбаев Нурбек Усенкулович
- Токтогулов Ербол Бекинович
№31 Чүй-Кемин шайлоо округу
- Сейтказиев Анаш Токтосунович
- Исаев Канатбек Кедейканович
- Абакиров Аскар Джумабекович
- Саккараев Медербек Джаманкулович
- Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович
- Ботобаев Айбек Курманович
- Ташиев Рустам Рахимович
- Мурсалиев Акылбек Рыскелдиевич
- Жансеитов Тынайбек Каныбекович
- Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович
- Шаршеналиев Нурлан Алтымышович
- Осмоналиев Каныбек
- Карагулов Улан Айтбаевич
- Сариев Абаскан Казакбаевич
- Мамыров Кубатбек Шамырбекович
- Исеналиев Эмилбек Аскеевич
- Тарыкбаев Алмаз Нарынбекович
Бишкек шаары
№26 Ленин шайлоо округу
- Нурланбеков Актилек Нурланбекович
- Карагулов Кубанычбек Нарынбекович
- Тайлаков Арстанбек Кылычбекович
- Кунакунов Максат Касымжанович
- Калыков Улугбек Абдисатарович
- Эсенаманов Мурат Кубанович
- Алсеитов Айбек Жусупович
- Усупбекова Анаркул Мырзабековна
- Ташиев Анарбек Рыскулович
- Искендеров Жеенбек Урудинович
- Джээнбеков Равшан Батырбекович
- Макешов Кубанычбек Бектемирович
- Жолдошбаев Камчыбек
- Абиров Жаныбек Болотбекович
№27 Биринчи май шайлоо округу
- Койчуманов Мээримбек Нурбекович
- Акылбеков Русланбек Акылбекович
- Аскарбеков Мавлян Амангелдиевич
- Марлис уулу Эдил
- Клипачева Елена Сергеевна
- Абдразаков Бейшенбек Токтобаевич
- Абдраманова Эркингуль Абыловна
- Токторов Абдыш
- Токтакунов Нурбек Акбарович
№28 Октябрь шайлоо округу
- Усупов Тилек Сабырович
- Кыдырмышев Руслан Жаманакович
- Керимбеков Бакыт Макенович
- Турганбаев Мелис Токтомамбетович
- Бекешев Дастан Далабайевич
№29 Свердлов шайлоо округу
- Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич
- Самонов Нурдин Талантбекович
- Алымбеков Бекмамат Аяназович
- Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович
- Кенжебаев Акназар Аскарбекович
- Камиль кызы Гузель
- Исакулов Жылдызбек Абдилахатович
- Конурбаев Уланбек Искакович
- Чынтемиров Талантбек Керимбекович
- Мааткабылов Ырысбек Шаршенбаевич
Нарын облусу
№32 Кочкор шайлоо округу
- Алымжанов Айбек Орозбекович
- Мусагул уулу Амантур
- Кулбараков Абтандил Илдузович
- Мелисов Азамат Канатбекович
- Ниязалиева Дамира Абаскановна
- Керимкулов Нурлан Бейшенбекович
- Самыйкожо Мирлан
- Джапанов Аттокур Асаналиевич
- Самудинова Айнагуль
- Омолдошова Айжан Рыскуловна
- Жумаев Сайранбек Кенешбекович
- Асанбаев Майрамбек Жекшенович
- Турдубаев Сьездбек Жумашалиевич
- Ажымамбетов Актан Айылчиевич
- Турумбеков Максатбек Медербекович
- Нурбек уулу Ормон
- Сардарбеков Сабырбек
- Чокморов Болотбек Сексенбешович
№33 Нарын шайлоо округу
- Сариев Акылбек Аблабекович
- Борочоров Талантбек Айсаракунович
- Джаанбаев Тойгонбай Сейитказиевич
- Мадинов Орозобек Капарбекович
- Бакасов Улан Болотбекович
- Жунусов Мелисбек Абдрасулович
- Кылжыров Эсенбек Токонович
- Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович
- Саяк кызы Элзат
- Капаров Чынгыз Капарович
- Аянкулов Самат Шамусаевич
- Адбылдаев Райымбек Жумагулович
- Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович
Ысык-Көл облусу
№34 Жети-Өгүз шайлоо округу
- Малиев Арсланбек Касымакунович
- Тологонов Бакыт Талантович
- Ибраев Саматбек Кулукеевич
- Абдрахматова Атыр Болотбековна
- Сагымбаев Канат Райымбекович
- Шамырканов Болотбек Муратбекович
- Олжобаев Баатырбек Бактыбекович
- Исмаилов Муратбек Кубанычбекович
- Айтакунов Бактыбек Кубатович
- Эшмамбетов Руслан Толонович
- Иманкожоева Эркингуль Бекбачовна
- Алымов Манас Кадырович
- Кемелов Акыл Канатбекович
- Моңолдоров Данияр Черикович
- Омуралиев Арыстанбек Мелисович
- Сулаев Жекшен Эсенбекович
- Жапаров Талантбек Рысбекович
- Казакбай уулу Замирбек
№35 Ак-Суу шайлоо округу
- Супатаева Альфира Илиясовна
- Абдылдаев Таалайбек Дюшекеевич
- Каниметов Адыл Жанкорозович
- Асылбек уулу Дамирбек
- Болтуруков Омурбек Аярбергенович
- Монолдоров Жакшылык Кубанычбекович
- Джумабекова Акылсайра Кадыралиевна
- Муса кызы Алина
- Осмоналиев Руслан Эсенгулович
- Мусалиев Кубан Болотбекович
- Бараков Акбарбек Садырбекович
- Бекжанов Жолдубай Талантбекович
- Сарыбаев Тынчтыкбек Калмакович
- Жанузаков Аманболду Медербекович
- Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич
- Молдоташев Ишенбай Курманович
№36 Ысык-Көл шайлоо округу
- Тукунов Акжолтой Шакирбекович
- Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич (онлайн)
- Сураналиев Талгат Чыныбекович
- Хасанов Канат Зерликович
- Сарбагышев Максатбек Канатбекович (онлайн)
- Мамбеталиева Анара Хамзаевна
- Орозбаев Таалайбек Айтбаевич
- Малдыбаева Салиман Жанузаковна
- Маратов Мирлан Ильичевич (онлайн)
- Акматова Динара Асанкуловна (онлайн)
- Имеров Мирбек Жаңыбаевич
- Мамытова Назгуль Туратбековна
- Аманбаев Искендер Эркинович
- Аджибаева Жаңыл Бейшеновна
Парламенттик шайлоого республиканын бирдиктүү округунан партиялык тизме менен катышууну көздөгөн партиялардын арасынан 13-октябрга карата 23ү талапкерлери аныкталганын расмий билдирди.
Жалпысынан шайлоого катышуу ниетин 73 партия расмий түрдө билдирген. Алардын 26сы курултайларын өткөрүштү.
Партиялар документтерин 18-октябрга чейин тапшыра алат.
Бүгүнкү күнгө карата “Бүтүн Кыргызстан”, “Ата Мекен”, “Ишеним”, “Ынтымак” жана "Улуттар Биримдиги" партиялары каттоого сунуш кылынган талапкерлеринин тизмесин жөнөттү.
Кыргызстанда быйыл 28-ноябрда парламенттик шайлоо өтөт. Шайлоонун жаңы эрежесине ылайык, пропорционалдык тутумдун негизинде бирдиктүү шайлоо округу боюнча 54, ал эми мажоритардык тутумдун негизинде бир мандаттуу округ боюнча 36 депутат шайланат.
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