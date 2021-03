«Улуттук илимдер академиясынын баяндамалары» («Proceedings of the National Academy of Science») илимий басылмасында жарыяланган изилдөө Бельгия, Улуу Британия жана Германиядан келген топ тарабынан жүзөгө ашырылган.



Оксфорд (Oxford) университетинин жана Экс-Марсел (Aix-Marseille) университетинин кызматкери, доктор Тибо Девиз (Thibaut Deviese) «Франс Пресс» кабар агенттигине билдиргендей, ал жана башка антрополог жана археолог изилдөөчүлөр көөнө сөөккө жабышып, аны булгап салган ашыкча заттарды тазалап коё алчу жаңы ыкманы иштеп чыгып, анын негизинде ачылыш жасашкан.