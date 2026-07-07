Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
7-Июль, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 19:36

Эркиндик

“Уулум төрөлгөндө күйөөң согушта өлдү дешти”

“Уулум төрөлгөндө күйөөң согушта өлдү дешти”
Embed
“Уулум төрөлгөндө күйөөң согушта өлдү дешти”

No media source currently available

0:00 0:28:22 0:00
Түз линк

Орусиянын армиясынын катарында Украинада согушуп жаткан кыргызстандыктардын саны 1,5 миңге жакындаганы тууралуу маалымат бар. Украинанын “Хочу жить” долбоору учурда Кыргызстандын 10 жараны Украинада туткунда отурганын жарыялады. Ошол эле маалда дайынсыз кеткен жакындарын издегендердин саны көбөйүп, долбоорго кайрылгандар 500гө чукулдады. “Азаттык” согушта дайынсыз болгондордун жакындары менен сүйлөшүп, кандай жагдайда жалданып же азгырылып калганын иликтеди.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG