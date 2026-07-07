“Уулум төрөлгөндө күйөөң согушта өлдү дешти”
Орусиянын армиясынын катарында Украинада согушуп жаткан кыргызстандыктардын саны 1,5 миңге жакындаганы тууралуу маалымат бар. Украинанын “Хочу жить” долбоору учурда Кыргызстандын 10 жараны Украинада туткунда отурганын жарыялады. Ошол эле маалда дайынсыз кеткен жакындарын издегендердин саны көбөйүп, долбоорго кайрылгандар 500гө чукулдады. “Азаттык” согушта дайынсыз болгондордун жакындары менен сүйлөшүп, кандай жагдайда жалданып же азгырылып калганын иликтеди.
Чыгарылыштар
-
-
Июль 05, 2026
Булак таануу: "Бурмаланган тарых көп жазылууда"
-
Июль 04, 2026
Дүйнөнү каптаган аптап Кыргызстанды да кыйнайбы?
-
Июль 03, 2026
"75чилердин иши": Сот өкүмүнүн укуктук жана саясий баасы
-
Июль 03, 2026
Киевдеги аза күтүү: 30дай киши набыт болду
-
Шерине